Продажа старых монет Украины: сколько стоят номиналы 1 гривна и 25 копеек

Украинские монеты разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Продавая ценные оборотные монеты, украинцы могут разбогатеть. Одно металлическое изделие, которое интересует коллекционеров, может принести владельцу несколько тысяч гривен. Мы нашли два объявления на онлайн-аукционе, вызвавшие ажиотаж среди пользователей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие украинские копейки дорого стоят в 2026 году.

1 гривна 1995 года

Пользователь Violity выставил на продажу монету номиналом 1 гривна 1995 года чеканки. Количество ставок за неделю выросло до 25-ти, а максимальная цена — до 3 501 грн. Не исключено, что кто-то предложит больше до завершения торгов, поэтому окончательную стоимость предсказать невозможно.

Объявление о продаже монеты номиналом 1 гривна. Фото: скриншот

Согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки", номинал имеет много разновидностей, и некоторые стоят тысячи гривен, в частности:

1БАг, гладкий гурт — от 7 000 до 9 000 грн;

2ААг, гладкий гурт — от 2 800 до 5 600 грн;

2АА1.1, узкий кант — от 1 400 до 2 800 грн;

2АА1.2, узкий кант — от 1 400 до 2 800 грн;

2АА2, три точки на гурте — от 11 000 до 16 000 грн.

"Также дорого продать можно редкие гривны, у которых на аверсе указана дата 1995, а на гурте — 1992, 1994 или 1996. Это были пробные экземпляры, их тираж неизвестен", — говорится на портале.

25 копеек 1992 года

За эту монету на Violity боролись восемь пользователей, а максимальная ставка за лот достигла 2 501 грн. Владелец продавал штамп 5.1ААв — один из ценных и довольно редких. На портале "Монеты-ягодки" специалисты назвали определенные характерные особенности дизайна, по которым можно определить разновидность:

средний зуб трезубца округлый, толстый;

снизу хвостик буквы Ї касается буквы Н;

гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника;

гурт с мелкой насечкой.

Объявление о продаже монеты номиналом 25 копеек. Фото: скриншот

Этот штамп находился в наличном обращении, поэтому не помешает проверить кошелек или копилку в поисках монеты. Ее легко спутать с похожей разновидностью 5.1ДАг, однако существуют определенные отличия аверса и реверса. Например, второй штамп имеет гладкий гурт без насечек и гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие памятные монеты от Национального банка очень дорого стоят. Почти за 120 000 грн продавали золотое изделие "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины". А монету "Острожская Библия" предлагали за 128 000 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что НБУ выпустил памятную монету в серии "Флора и фауна Украины" под названием "Чернобыль. Возрождение. Зубр". Ее номинал — 5 гривен, тираж — 40 000 штук. Купить можно будет в онлайн-магазине нумизматической продукции Нацбанка.