Продаж старих монет України: скільки коштують номінали 1 гривня і 25 копійок

Українські монети різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

Продаючи цінні обігові монети, українці можуть розбагатіти. Один металевий виріб, який цікавить колекціонерів, може принести власнику кілька тисяч гривень. Ми знайшли два оголошення на онлайн-аукціоні, що викликали ажіотаж серед користувачів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які українські копійки дорого коштують у 2026 року.

1 гривня 1995 року

Користувач Violity виставив на продаж монету номіналом 1 гривня 1995 року карбування. Кількість ставок за тиждень виросла до 25-ти, а максимальна ціна — до 3 501 грн. Не виключено, що хтось запропонує більше до завершення торгів, тому остаточну вартість передбачити неможливо.

Оголошення про продаж монети номіналом 1 гривня. Фото: скриншот

Згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", номінал має багато різновидів, і деякі коштують тисячі гривень, зокрема:

1БАг, гладкий гурт — від 7 000 до 9 000 грн;

2ААг, гладкий гурт — від 2 800 до 5 600 грн;

2АА1.1, вузький кант — від 1 400 до 2 800 грн;

2АА1.2, вузький кант — від 1 400 до 2 800 грн;

2АА2, три крапки на гурті — від 11 000 до 16 000 грн.

"Також дорого продати можна рідкісні гривні, у яких на аверсі вказана дата 1995, а на гурті — 1992, 1994 або 1996. Це були пробні екземпляри, їх тираж невідомий", — йдеться на порталі.

Читайте також:

25 копійок 1992 року

За цю монету на Violity боролися вісім користувачів, а максимальна ставка за лот досягла 2 501 грн. Власник продавав штамп 5.1ААв — один із цінних і доволі рідкісних. На порталі "Монети-ягідки" фахівці назвали певні характерні особливості дизайну, за якими можна визначити різновид:

середній зуб тризуба округлий, товстий;

знизу хвостик букви Ї торкається букви Н;

гроно №2 у формі прямокутного трикутника;

гурт з дрібною насічкою.

Оголошення про продаж монети номіналом 25 копійок. Фото: скриншот

Цей штамп перебував у готівковому обігу, тож не завадить перевірити гаманець або скарбничку в пошуках монети. Її легко сплутати зі схожим різновидом 5.1ДАг, однак існують певні відмінності аверсу і реверсу. Наприклад, другий штамп має гладкий гурт без насічок і гроно №2 у формі тупокутного трикутника.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які пам’ятні монети від Національного банку дуже дорого коштують. Майже за 120 000 грн продавали золотий виріб "Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України". А монету "Острозька Біблія" пропонували за 128 000 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що НБУ випустив пам’ятну монету в серії "Флора і фауна України" під назвою "Чорнобиль. Відродження. Зубр". Її номінал — 5 гривень, тираж — 40 000 штук. Купити можна буде в онлайн-магазині нумізматичної продукції Нацбанку.