Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Українці можуть розбагатіти на пам'ятних монетах від НБУ: що дорого коштує

Ua ru
Дата публікації: 27 квітня 2026 08:10
Пам’ятні монети від НБУ: скільки можна заробити на золотих виробах
Золоті монети від Національного банку. Фото: НБУ/Flickr

Українці можуть чимало заробити на монетах, випущених Національним банком. Особливо якщо матеріал виготовлення — дорогоцінний метал, зокрема золото. На онлайн-аукціоні можна знайти багато оголошень про продаж пам’ятних монет, викарбуваних Національним банком.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки українці намагалися продати золоті монети від НБУ.

Дорогі монети від Нацбанку

Одна з найдорожчих монет від НБУ, представлених на онлайн-аукціоні Violity, носить назву "Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України". Її номінал — 100 гривень, дата випуску — 2019 рік, тираж — 1500 штук, проба золота — 900, маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г.

Оголошення про продаж золотої монети. Фото: скриншот

Виріб присвятили затвердженню канонічного автокефального статусу Православної церкви України як однієї з 15-ти помісних православних церков. На Violity за монету у футлярі власник встановив ціну 345 000 грн. А в офіційному інтернет-магазині нумізматичної продукції її можна було придбати за 118 789 грн.

Ще один дорогий виріб із золота носить назву "Острозька Біблія". Монети тиражем 4 000 екземплярів присвятили визначній пам’ятці книгодрукування — першому повному виданню Біблії церковнослов’янською мовою, появу на світ якої профінансував князь Костянтин Острозький. Дизайн монети включає:

Читайте також:
  • реверс — стилізовані портрети Івана Федорова та Костянтина Острозького з книгою в руках;
  • аверс — фрагмент орнаментальної заставки першої сторінки Острозької Біблії, інформацію про номінал (100 гривень), рік карбування і позначення проби металу.
Оголошення про продаж золотої монети. Фото: скриншот

На Violity один екземпляр коштував 300 000 грн, в онлайн-магазині Національного банку — 128 589 грн. Ціна нумізматичної продукції вказана станом на дату останньої реалізації. Враховуючи дорожчання золота у світі, весною 2026 року ці монети продавали би вдвічі дорожче.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які монети з дефектами дорого коштують в Україні. За нетипові браки колекціонери готові платити тисячі гривень. Наприклад, металевий виріб номіналом 50 копійок 1992 року з поверненою на 90 градусів стороною продавали за 2 000 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, кому з українців заборонено продавати монети. Йдеться про ФОП на єдиному податку, які хочуть зробити реалізацію монет частиною підприємницької діяльності. Однак існують важливі винятки з правил.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації