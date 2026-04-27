Пам’ятні монети від НБУ: скільки можна заробити на золотих виробах

Золоті монети від Національного банку. Фото: НБУ/Flickr

Українці можуть чимало заробити на монетах, випущених Національним банком. Особливо якщо матеріал виготовлення — дорогоцінний метал, зокрема золото. На онлайн-аукціоні можна знайти багато оголошень про продаж пам’ятних монет, викарбуваних Національним банком.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки українці намагалися продати золоті монети від НБУ.

Дорогі монети від Нацбанку

Одна з найдорожчих монет від НБУ, представлених на онлайн-аукціоні Violity, носить назву "Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України". Її номінал — 100 гривень, дата випуску — 2019 рік, тираж — 1500 штук, проба золота — 900, маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г.

Оголошення про продаж золотої монети. Фото: скриншот

Виріб присвятили затвердженню канонічного автокефального статусу Православної церкви України як однієї з 15-ти помісних православних церков. На Violity за монету у футлярі власник встановив ціну 345 000 грн. А в офіційному інтернет-магазині нумізматичної продукції її можна було придбати за 118 789 грн.

Ще один дорогий виріб із золота носить назву "Острозька Біблія". Монети тиражем 4 000 екземплярів присвятили визначній пам’ятці книгодрукування — першому повному виданню Біблії церковнослов’янською мовою, появу на світ якої профінансував князь Костянтин Острозький. Дизайн монети включає:

Читайте також:

реверс — стилізовані портрети Івана Федорова та Костянтина Острозького з книгою в руках;

аверс — фрагмент орнаментальної заставки першої сторінки Острозької Біблії, інформацію про номінал (100 гривень), рік карбування і позначення проби металу.

Оголошення про продаж золотої монети. Фото: скриншот

На Violity один екземпляр коштував 300 000 грн, в онлайн-магазині Національного банку — 128 589 грн. Ціна нумізматичної продукції вказана станом на дату останньої реалізації. Враховуючи дорожчання золота у світі, весною 2026 року ці монети продавали би вдвічі дорожче.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які монети з дефектами дорого коштують в Україні. За нетипові браки колекціонери готові платити тисячі гривень. Наприклад, металевий виріб номіналом 50 копійок 1992 року з поверненою на 90 градусів стороною продавали за 2 000 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, кому з українців заборонено продавати монети. Йдеться про ФОП на єдиному податку, які хочуть зробити реалізацію монет частиною підприємницької діяльності. Однак існують важливі винятки з правил.