Памятные монеты от НБУ: сколько можно заработать на золотых изделиях

Золотые монеты от Национального банка. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы могут немало заработать на монетах, выпущенных Национальным банком. Особенно если материал изготовления — драгоценный металл, в частности золото. На онлайн-аукционе можно найти много объявлений о продаже памятных монет, отчеканенных Национальным банком.

Дорогие монеты от Нацбанка

Одна из самых дорогих монет от НБУ, представленных на онлайн-аукционе Violity, носит название "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины". Ее номинал — 100 гривен, дата выпуска — 2019 год, тираж — 1500 штук, проба золота — 900, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.

Объявление о продаже золотой монеты. Фото: скриншот

Изделие посвятили утверждению канонического автокефального статуса Православной церкви Украины как одной из 15-ти поместных православных церквей. На Violity за монету в футляре владелец установил цену 345 000 грн. А в официальном интернет-магазине нумизматической продукции ее можно было приобрести за 118 789 грн.

Еще одно дорогое изделие из золота носит название "Острожская Библия". Монеты тиражом 4 000 экземпляров посвятили выдающемуся памятнику книгопечатания — первому полному изданию Библии на церковнославянском языке, появление на свет которой профинансировал князь Константин Острожский. Дизайн монеты включает:

реверс — стилизованные портреты Ивана Федорова и Константина Острожского с книгой в руках;

аверс — фрагмент орнаментальной заставки первой страницы Острожской Библии, информацию о номинале (100 гривен), годе чеканки и обозначении пробы металла.

Объявление о продаже золотой монеты. Фото: скриншот

На Violity один экземпляр стоил 300 000 грн, в онлайн-магазине Национального банка — 128 589 грн. Цена нумизматической продукции указана по состоянию на дату последней реализации. Учитывая удорожание золота в мире, весной 2026 года эти монеты продавали бы вдвое дороже.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие монеты с дефектами дорого стоят в Украине. За нетипичные браки коллекционеры готовы платить тысячи гривен. К примеру, металлическое изделие номиналом 50 копеек 1992 года с перевернутой на 90 градусов стороной продавали за 2 000 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому из украинцев запрещено продавать монеты. Речь идет о ФЛП на едином налоге, которые хотят сделать реализацию монет частью предпринимательской деятельности. Однако существуют важные исключения из правил.