НБУ випустив пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Зубр": який вигляд має (фото)

НБУ випустив монету до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи: що зображено
Національний банк України випустив нову пам’ятну монету в серії "Флора і фауна України". Її присвятили унікальній тварині, занесеній до Червоної книги України — зубру. Ці великі копитні водяться у Чорнобильській зоні, тож НБУ вирішив привернути увагу до проблеми.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Національного банку.
Що відомо про нову монету
Пам’ятний виріб від назвою "Чорнобиль. Відродження. Зубр" став частиною популярної монетної серії "Флора і фауна України". Ці тварини зникли через браконьєрство, однак у 2012 році їх помітили у різних частинах зони відчуження.
"Це не лише місце пам’яті про трагедію, але й унікальний природний простір, де життя відновлюється своїм шляхом. Через 40 років після катастрофи тут знову живуть рідкісні тварини: зубри, бурі ведмеді, лосі, рисі, коні Пржевальського та чорні лелеки", — зазначили в НБУ.
Як відомо, тираж монет становить 40 000 штук (20 000 штук у сувенірному пакуванні), номінал кожного металевого виробу — 5 гривень.
Дизайн пам’ятних монет
На реверсі зобразили зубра кольоровим друком, який стоїть на тлі мальовничого пейзажу. А реверс містить:
- символічне колесо життя, що знаменує відродження природи;
- стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям;
- зображення шістьох тварин, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження.
Станом на 28 квітня 2026 року придбати монети неможливо, однак згодом вони з’являться в інтернет-магазині нумізматичної продукції регулятора. Також вироби будуть в наявності у відділеннях банків-дистриб’юторів НБУ.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть заробити на монетах 1992 року карбування. За штамп 1.11АЕ з великими ягодами (1 копійка) колекціонери готові заплатити від 4 000 до 14 000 грн. Подібних цінних екземплярів існує багато.
Також Новини.LIVE розповідали, що старі монети з дефектами можуть принести хороший заробіток українцям. Зокрема 50 копійок 1992 року з поворотом однієї сторони на 90 градусів коштують до 2 000 грн. А хороший стан гарантує збільшення ціни.