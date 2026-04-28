НБУ випустив пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Зубр": який вигляд має (фото)

Процес карбування монет від Нацбанку.

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету в серії "Флора і фауна України". Її присвятили унікальній тварині, занесеній до Червоної книги України — зубру. Ці великі копитні водяться у Чорнобильській зоні, тож НБУ вирішив привернути увагу до проблеми.

Що відомо про нову монету

Пам’ятний виріб від назвою "Чорнобиль. Відродження. Зубр" став частиною популярної монетної серії "Флора і фауна України". Ці тварини зникли через браконьєрство, однак у 2012 році їх помітили у різних частинах зони відчуження.

"Це не лише місце пам’яті про трагедію, але й унікальний природний простір, де життя відновлюється своїм шляхом. Через 40 років після катастрофи тут знову живуть рідкісні тварини: зубри, бурі ведмеді, лосі, рисі, коні Пржевальського та чорні лелеки", — зазначили в НБУ.

Як відомо, тираж монет становить 40 000 штук (20 000 штук у сувенірному пакуванні), номінал кожного металевого виробу — 5 гривень.

Дизайн пам’ятних монет

На реверсі зобразили зубра кольоровим друком, який стоїть на тлі мальовничого пейзажу. А реверс містить:

символічне колесо життя, що знаменує відродження природи;

стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям;

зображення шістьох тварин, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження.

Пам'ятна монета про Чорнобиль від НБУ. Фото: Telegram

Станом на 28 квітня 2026 року придбати монети неможливо, однак згодом вони з’являться в інтернет-магазині нумізматичної продукції регулятора. Також вироби будуть в наявності у відділеннях банків-дистриб’юторів НБУ.

