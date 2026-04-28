Головна Економіка НБУ випустив монету до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи: що зображено

НБУ випустив монету до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи: що зображено

Дата публікації: 28 квітня 2026 15:40
НБУ випустив пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Зубр": який вигляд має (фото)
Процес карбування монет від Нацбанку. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк України випустив нову пам’ятну монету в серії "Флора і фауна України". Її присвятили унікальній тварині, занесеній до Червоної книги України — зубру. Ці великі копитні водяться у Чорнобильській зоні, тож НБУ вирішив привернути увагу до проблеми.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Національного банку.

Що відомо про нову монету

Пам’ятний виріб від назвою "Чорнобиль. Відродження. Зубр" став частиною популярної монетної серії "Флора і фауна України". Ці тварини зникли через браконьєрство, однак у 2012 році їх помітили у різних частинах зони відчуження.

"Це не лише місце пам’яті про трагедію, але й унікальний природний простір, де життя відновлюється своїм шляхом. Через 40 років після катастрофи тут знову живуть рідкісні тварини: зубри, бурі ведмеді, лосі, рисі, коні Пржевальського та чорні лелеки", — зазначили в НБУ.

Як відомо, тираж монет становить 40 000 штук (20 000 штук у сувенірному пакуванні), номінал кожного металевого виробу — 5 гривень.

Дизайн пам’ятних монет

На реверсі зобразили зубра кольоровим друком, який стоїть на тлі мальовничого пейзажу. А реверс містить:

  • символічне колесо життя, що знаменує відродження природи;
  • стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям;
  • зображення шістьох тварин, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження.
Монета "Чорнобиль. Відродження. Зубр"
Пам'ятна монета про Чорнобиль від НБУ. Фото: Telegram

Станом на 28 квітня 2026 року придбати монети неможливо, однак згодом вони з’являться в інтернет-магазині нумізматичної продукції регулятора. Також вироби будуть в наявності у відділеннях банків-дистриб’юторів НБУ.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть заробити на монетах 1992 року карбування. За штамп 1.11АЕ з великими ягодами (1 копійка) колекціонери готові заплатити від 4 000 до 14 000 грн. Подібних цінних екземплярів існує багато.

Також Новини.LIVE розповідали, що старі монети з дефектами можуть принести хороший заробіток українцям. Зокрема 50 копійок 1992 року з поворотом однієї сторони на 90 градусів коштують до 2 000 грн. А хороший стан гарантує збільшення ціни.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
