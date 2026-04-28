Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика НБУ выпустил монету к 40-й годовщине Чернобыльской трагедии: что изображено

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 15:40
НБУ выпустил памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Зубр": как выглядит (фото)
Процесс чеканки монет от Нацбанка. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету в серии "Флора и фауна Украины". Ее посвятили уникальному животному, занесенному в Красную книгу Украины — зубру. Эти крупные копытные водятся в Чернобыльской зоне, поэтому НБУ решил привлечь внимание к проблеме.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Национального банка.

Что известно о новой монете

Памятное изделие под названием "Чернобыль. Возрождение. Зубр" стало частью популярной монетной серии "Флора и фауна Украины". Эти животные исчезли из-за браконьерства, однако в 2012 году их заметили в разных частях зоны отчуждения.

"Это не только место памяти о трагедии, но и уникальное природное пространство, где жизнь восстанавливается своим путем. Через 40 лет после катастрофы здесь снова живут редкие животные: зубры, бурые медведи, лоси, рыси, лошади Пржевальского и черные аисты", — отметили в НБУ.

Как известно, тираж монет составляет 40 000 штук (20 000 штук в сувенирной упаковке), номинал каждого металлического изделия — 5 гривен.

Дизайн памятных монет

На реверсе изобразили зубра цветной печатью, который стоит на фоне живописного пейзажа. А реверс содержит:

  • символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы;
  • стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями;
  • изображение шести животных, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения.
Монета "Чернобыль. Возрождение. Зубр"
Памятная монета о Чернобыле от НБУ. Фото: Telegram

По состоянию на 28 апреля 2026 года приобрести монеты невозможно, однако впоследствии они появятся в интернет-магазине нумизматической продукции регулятора. Также изделия будут в наличии в отделениях банков-дистрибьюторов НБУ.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут заработать на монетах 1992 года чеканки. За штамп 1.11АЕ с крупными ягодами (1 копейка) коллекционеры готовы заплатить от 4 000 до 14 000 грн. Подобных ценных экземпляров существует много.

Также Новини.LIVE рассказывали, что старые монеты с дефектами могут принести хороший заработок украинцам. В частности 50 копеек 1992 года с поворотом одной стороны на 90 градусов стоят до 2 000 грн. А хорошее состояние гарантирует увеличение цены.

НБУ монеты Чернобыльская зона
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации