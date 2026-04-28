НБУ выпустил памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Зубр": как выглядит (фото)

Процесс чеканки монет от Нацбанка.

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету в серии "Флора и фауна Украины". Ее посвятили уникальному животному, занесенному в Красную книгу Украины — зубру. Эти крупные копытные водятся в Чернобыльской зоне, поэтому НБУ решил привлечь внимание к проблеме.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Национального банка.

Что известно о новой монете

Памятное изделие под названием "Чернобыль. Возрождение. Зубр" стало частью популярной монетной серии "Флора и фауна Украины". Эти животные исчезли из-за браконьерства, однако в 2012 году их заметили в разных частях зоны отчуждения.

"Это не только место памяти о трагедии, но и уникальное природное пространство, где жизнь восстанавливается своим путем. Через 40 лет после катастрофы здесь снова живут редкие животные: зубры, бурые медведи, лоси, рыси, лошади Пржевальского и черные аисты", — отметили в НБУ.

Как известно, тираж монет составляет 40 000 штук (20 000 штук в сувенирной упаковке), номинал каждого металлического изделия — 5 гривен.

Читайте также:

Дизайн памятных монет

На реверсе изобразили зубра цветной печатью, который стоит на фоне живописного пейзажа. А реверс содержит:

символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы;

стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями;

изображение шести животных, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения.

Памятная монета о Чернобыле от НБУ.

По состоянию на 28 апреля 2026 года приобрести монеты невозможно, однако впоследствии они появятся в интернет-магазине нумизматической продукции регулятора. Также изделия будут в наличии в отделениях банков-дистрибьюторов НБУ.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут заработать на монетах 1992 года чеканки. За штамп 1.11АЕ с крупными ягодами (1 копейка) коллекционеры готовы заплатить от 4 000 до 14 000 грн. Подобных ценных экземпляров существует много.

Также Новини.LIVE рассказывали, что старые монеты с дефектами могут принести хороший заработок украинцам. В частности 50 копеек 1992 года с поворотом одной стороны на 90 градусов стоят до 2 000 грн. А хорошее состояние гарантирует увеличение цены.