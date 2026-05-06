Эти купюры можно продать дороже: какие доллары ценятся выше номинала

Купюры номиналом 100 долларов. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут выгоднее продать некоторые купюры доллара. Бонисты высоко ценят наличность с уникальными серийными номерами, поскольку редкие деньги стали предметом коллекционирования. На онлайн-аукционах и специализированных порталах хватает объявлений о продаже таких банкнот.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на портал Garant.

Какие серийные номера делают купюры дороже

Каждая купюра национальной или иностранной валюты имеет собственный серийный номер, который не может повторяться. Именно поэтому за уникальными комбинациями, что редко попадают в оборот, охотятся коллекционеры. Украинцам стоит пересмотреть свои сбережения и узнать, подпадают ли какие-то банкноты под ценную категорию.

Бонистов интересуют такие серийные номера на купюрах:

все одинаковые цифры (777777, 111111 и т.д.);

симметричные комбинации (12344321);

повторяющиеся группы одинаковых цифр (1234123);

парные группы цифр (123123123, 12121212 и т.д.);

цифры по порядку в прямом или обратном направлении (1234567, 7654321);

большое количество нулей;

совпадения с номиналом (0000100);

символические комбинации.

"После обнаружения интересного номера необходимо оценить состояние купюры. Чем лучше состояние сохранности (отсутствуют потертости, заломы и повреждения), тем выше конечные цены на купюры с красивыми номерами", — уточнили на портале.

Читайте также:

Сколько стоят купюры доллара

На онлайн-аукционе Violity доступны для покупки банкноты американской валюты разных номиналов. Один из пользователей предложил купюру 100 долларов с серийным номером 55444444, установив цену 7 499 грн. По наличному курсу (по состоянию на 6 мая 2026 года) он получил бы около 4 370 грн.

Объявление о продаже купюры 100 долларов. Фото: скриншот

Другую банкноту США номиналом 100 долларов пытались продать на Violity за 8 999 грн. Стоимость объясняется редким и красивым серийным номером — 33338333. Стоит понимать, что для бонистов ценность валюты создает не только уникальная комбинация цифр, но и состояние наличности, рыночный спрос и необычный дизайн.

Продажа купюры номиналом 100 долларов за 8 999 грн. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE писали, какими купюрами номиналом 100 и 200 гривен нельзя расплатиться в магазине. Из наличного обращения давно вывели банкноты до 2003 года выпуска. НБУ в свое время печатал 100 гривен 1992 года и 200 гривен 2001 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что такое полимерная валюта и почему ее выгодно использовать. Деньги из пластика более прочные, экологичные и выносливые. Купюры меньше подвергаются негативному воздействию жидкостей или неблагоприятных погодных условий.