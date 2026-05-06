Ці купюри можна продати дорожче: які долари цінуються вище номіналу

Купюри номіналом 100 доларів. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть вигідніше продати деякі купюри долара. Боністи високо цінують готівку з унікальними серійними номерами, оскільки рідкісні гроші стали предметом колекціонування. На онлайн-аукціонах і спеціалізованих порталах вистачає оголошень про продаж таких банкнот.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на портал Garant.

Які серійні номери роблять купюри дорожчими

Кожна купюра національної чи іноземної валюти має власний серійний номер, який не може повторюватися. Саме тому за унікальними комбінаціями, що рідко потрапляють в обіг, полюють колекціонери. Українцям варто переглянути свої заощадження і дізнатися, чи підпадають якісь банкноти під цінну категорію.

Боністів цікавлять такі серійні номери на купюрах:

всі однакові цифри (777777, 111111 тощо);

симетричні комбінації (12344321);

повторювані групи однакових цифр (1234123);

парні групи цифр (123123123, 12121212 тощо);

цифри по порядку у прямому чи зворотному напряму (1234567, 7654321);

велика кількість нулів;

збіги з номіналом (0000100);

символічні комбінації.

"Після виявлення цікавого номера необхідно оцінити стан купюри. Що кращий стан збереження (відсутні потертості, заломи та пошкодження), то вищі кінцеві ціни на купюри з красивими номерами", — уточнили на порталі.

Читайте також:

Скільки коштують купюри долара

На онлайн-аукціоні Violity доступні для купівлі банкноти американської валюти різних номіналів. Один із користувачів запропонував купюру 100 доларів із серійним номером 55444444, встановивши ціну 7 499 грн. За готівковим курсом (станом на 6 травня 2026 року) він отримав би близько 4 370 грн.

Оголошення про продаж купюри 100 доларів. Фото: скриншот

Іншу банкноту США номіналом 100 доларів намагалися продати на Violity за 8 999 грн. Вартість пояснюється рідкісним і красивим серійним номером — 33338333. Варто розуміти, що для боністів цінність валюти створює не лише унікальна комбінація цифр, але й стан готівки, ринковий попит і незвичний дизайн.

Продаж купюри номіналом 100 доларів за 8 999 грн. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE писали, якими купюрами номіналом 100 та 200 гривень не можна розплатитися у магазині. З готівкового обігу давно вивели банкноти до 2003 року випуску. НБУ свого часу друкував 100 гривень 1992 року та 200 гривень 2001 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що таке полімерна валюта і чому її вигідно використовувати. Гроші з пластику більш міцні, екологічні та витривалі. Купюри менше піддаються негативному впливу рідин чи несприятливих погодних умов.