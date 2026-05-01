Фальшиві купюри гривні, долара та євро: яких підробок найбільше на готівковому ринку

Купюра номіналом 100 гривень. Фото: НБУ/Flickr

В Україні знизився рівень підроблення національної валюти за результатами 2025 року. Водночас купюри євро і доларів фальсифікують за кордоном у більших масштабах. Наші громадяни можуть перевірити справжність банкнот, звернувшись до фінансової установи із проханням підтвердити або спростувати сумніви.

які купюри гривні найчастіше фальсифікують в Україні.

Підроблення національної валюти

Статистику щодо рівня фальсифікації купюр гривні, долара та євро періодично публікує Національний банк. За результатами перевірки у 2025 році виявилося, що кількість несправжніх готівкових грошей знизилася втричі порівняно з попереднім роком.

"На 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 1,7 підроблених банкнот. Це найнижчий показник з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. У 2024 році він становив близько 5,1 підроблених банкнот", — уточнили в НБУ.

Серед загальної кількості вилучених з обігу підробок найбільше виявили купюр двох номіналів:

500 грн — 80%;

200 грн — 13%;

20, 50, 100 і 1000 грн — 7%.

Найчастіше фальсифікували гривні старого зразка -0 2003-2007 років. Це традиційна статистика, оскільки нові банкноти мають високий рівень захищеності, що ускладнює аферистам справу. Лише 10% вилучених підробок, або 0,2 шт. на 1 млн справжніх, становили купюри сучасного покоління (зразка 2014-2019 років). Здебільшого ці гроші мали низьку якість і були розраховані на неуважність громадян.

Масштаби підроблення валюти в Україні у 2025 році. Фото: Новини.LIVE

Фальшиві купюри долара та євро

Рівень вилучення несправжньої готівки іноземної валюти за підсумками 2025 року знизився приблизно на чверть. Найбільше вдалося знайти фальшивих доларових банкнот — 93% від загальної кількості. На євро припало всього 7% фальсифікату. Шахраї найчастіше поширювали такі номінали іноземної валюти:

50 та 100 доларів — 13% та 85% від загальної кількості;

50, 100, 200 та 500 євро — 35%, 22%, 26% та 15% відповідно.

Здійснювати валютно-обмінні операції завжди потрібно у банках або фінансових установах із ліцензією. Не слід купувати готівку на чорному ринку, через інтернет чи за допомогою інших сумнівних способів. Це гарантує відсутність потенційних проблем із використанням коштів у майбутньому, адже українці можуть легко втратити фінансові заощадження.

Раніше Новини.LIVE писали, що таке полімерна валюта і чим вона відрізняється від звичайної. Гроші друкують із бавовняного паперу, однак інколи використовують пластик. Банкноти мають високу стійкість до вологи, посилений захист від підроблення і довгий термін експлуатації.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці не зможуть розплатитися у магазині деякими купюрами номіналом 100 і 200 грн. НБУ вилучив з обігу гроші, випущені до 2003 року. Йдеться про банкноти 100 грн зразка 1992 року і 200 грн зразка 2001 року, які втратили статус платіжного засобу.