Купюри по 100 та 200 гривень: якими грошима українці не можуть розплатитися

Деякі купюри гривні поступово виводять з ужитку в Україні. Національний банк займається оновленням готівкової грошової маси та підкріплює обіг новими зразками валюти. Поширеними у використанні є номінали 100 та 200 гривень — їх зручно накопичувати і витрачати як оплату за товари/послуги. Однак не всіма банкнотами українці зможуть розплатитися.

Недійсні купюри гривні

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, станом на 2026 рік в обігу переважають банкноти четвертого і третього покоління. Водночас купюри першого і другого покоління втратили статус платіжного засобу. Йдеться про готівку, випущену до 2003 року.

Не всі українці знають, що регулятор друкував банкноти номіналом 100 гривень зразка 1992 року (запущені в готівковий обіг 2 вересня 1996 року). Зовнішнім виглядом вони сильно відрізняються від грошей, які звикли тримати в руках українці. Аналогічна ситуація з номіналом 200 гривень — НБУ друкував купюри зразка 2001 року.

Стара купюра номіналом 100 гривень. Фото: НБУ

Стара купюра номіналом 200 гривень. Фото: НБУ

Однак цю валюту давно вилучили зі вжитку, тому розплатитися старими банкнотами за товар або послугу в магазині чи будь-якому іншому закладі неможливо. Гроші залишилися надбанням історії та частиною приватних колекцій.

Які купюри гривні виводять з обігу

Нацбанк продовжує оновлювати готівкову масу, виводячи з обігу купюри деяких номіналів. У майбутньому вони перестануть бути засобами платежу і перетворяться на звичайний папір. Йдеться про такі зразки національної валюти:

20 гривень зразка 2003 року;

50 гривень зразка 2004 року;

100 гривень зразка 2005 року;

200 гривень зразка 2007 року;

500 гривень зразка 2006 року.

Це банкноти третього покоління, які мають більш сучасні елементи захисту. Станом на 2026 рік вони не втратили платоспроможність і залишаються дійсними засобами платежу. Немає необхідності спеціально обмінювати купюри на інші грошові знаки. Про повне вилучення з обігу Національний банк попередить українців заздалегідь та оголосить про можливість заміни.

Що ще варто знати українцям

