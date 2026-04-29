Головна Економіка Українці не можуть розплатитися купюрами 100 та 200 грн: у чому проблема

Українці не можуть розплатитися купюрами 100 та 200 грн: у чому проблема

Дата публікації: 29 квітня 2026 17:12
Купюри по 100 та 200 гривень: якими грошима українці не можуть розплатитися
Деякі купюри по 100 та 200 грн недійсні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Деякі купюри гривні поступово виводять з ужитку в Україні. Національний банк займається оновленням готівкової грошової маси та підкріплює обіг новими зразками валюти. Поширеними у використанні є номінали 100 та 200 гривень — їх зручно накопичувати і витрачати як оплату за товари/послуги. Однак не всіма банкнотами українці зможуть розплатитися.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри по 100 та 200 гривень не приймають у магазинах.

Недійсні купюри гривні

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, станом на 2026 рік в обігу переважають банкноти четвертого і третього покоління. Водночас купюри першого і другого покоління втратили статус платіжного засобу. Йдеться про готівку, випущену до 2003 року.

Не всі українці знають, що регулятор друкував банкноти номіналом 100 гривень зразка 1992 року (запущені в готівковий обіг 2 вересня 1996 року). Зовнішнім виглядом вони сильно відрізняються від грошей, які звикли тримати в руках українці. Аналогічна ситуація з номіналом 200 гривень — НБУ друкував купюри зразка 2001 року.

    Стара купюра номіналом 100 гривень. Фото: НБУ
    Стара купюра номіналом 100 гривень. Фото: НБУ
    Стара купюра номіналом 200 гривень. Фото: НБУ
    Стара купюра номіналом 200 гривень. Фото: НБУ
Однак цю валюту давно вилучили зі вжитку, тому розплатитися старими банкнотами за товар або послугу в магазині чи будь-якому іншому закладі неможливо. Гроші залишилися надбанням історії та частиною приватних колекцій.

Які купюри гривні виводять з обігу

Нацбанк продовжує оновлювати готівкову масу, виводячи з обігу купюри деяких номіналів. У майбутньому вони перестануть бути засобами платежу і перетворяться на звичайний папір. Йдеться про такі зразки національної валюти:

  • 20 гривень зразка 2003 року;
  • 50 гривень зразка 2004 року;
  • 100 гривень зразка 2005 року;
  • 200 гривень зразка 2007 року;
  • 500 гривень зразка 2006 року.

Це банкноти третього покоління, які мають більш сучасні елементи захисту. Станом на 2026 рік вони не втратили платоспроможність і залишаються дійсними засобами платежу. Немає необхідності спеціально обмінювати купюри на інші грошові знаки. Про повне вилучення з обігу Національний банк попередить українців заздалегідь та оголосить про можливість заміни.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що таке полімерна валюта та де її використовують. Звичайні гроші друкують з бавовняного паперу, а полімерні — з пластику. Такі банкноти характеризуються стійкістю до зовнішніх подразників, захистом від підроблення та довговічністю.

Також Новини.LIVE розповідали, що українку не пустили в Польщу через купюру номіналом 100 доларів. Під час перевірки на кордоні виявили дуже високий рівень радіації — він перевищував норму у 1905 разів. Через небезпечну банкноту жінку відправили назад в Україну.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
