Гроші з пластику: що таке полімерна валюта і де її використовують

Гроші з пластику: що таке полімерна валюта і де її використовують

Дата публікації: 23 квітня 2026 11:42
Нетипові іноземні купюри: з якою валютою можуть стикнутися українці за кордоном
Виготовлення полімерних купюр. Фото: кадр із відео

Чимало українців стикаються з проблемою втрати валютних заощаджень — купюри зношуються, пошкоджуються і втрачають статус платіжного засобу. Від цього убезпечені власники полімерних банкнот, які використовують на постійній основі в багатьох країнах. Не завадить дізнатися, що відомо про нетипову валюту і чим вона характеризується.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал Planet Banknote.

Чим цікаві полімерні гроші

Звичайну готівку виготовляють з бавовняного паперу, інколи додаючи в матеріал льон. Це традиційний спосіб виробництва, який характеризується недовговічністю, швидким зношенням купюр і значними фінансовими ресурсами.

Через це в деяких країнах вирішили замінити бавовну на синтетичний полімер, іншими словами — пластик. Банкноти характеризуються стійкістю до вологи, великим захистом від фальсифікації, довговічністю, екологічністю, довгим терміном зношення.

"Полімерні банкноти служать значно довше, ніж паперові. За найскромнішими оцінками Банку Англії, вони служать у 2,5 рази довше. А Банк Канади стверджує, що їх полімерні купюри мають строк експлуатації, довший у чотири рази. Гроші повністю водонепроникні, стійкі до розривів і можуть витримувати екстремальні температури без пошкоджень", — йдеться на порталі.

Читайте також:

Звісно, недоліки використання теж присутні. Готівка має гладку текстуру, що незручно в експлуатації. Плюс можлива несумісність з певним банківським обладнанням. Здешевити виготовлення грошової маси вдалося, але не суттєво.

Де платять полімерними банкнотами

Пластикова валюта присутня в багатьох країнах світу. Першою використовувати нетипові гроші стала Австралія — там повністю вивели з обігу паперові банкноти до 1996 року. Згодом досвід перейняла Нова Зеландія. Станом на 2026 рік полімерні купюри перебувають в ужитку в:

  • Канаді;
  • Румунії;
  • Великій Британії;
  • Малайзії;
  • Нігерії;
  • Саудівській Аравії;
  • Сінгапурі;
  • Мальдівах;
  • Фіджі та ін.

В Україні не планують переходити на пластикову готівку, адже Національному банку доведеться повністю змінювати процес виробництва, купувати спеціальне обладнання, змінювати налаштування друкарських машин тощо. Це сильно вдарить по вартості процесу виготовлення гривень.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці відмовили у в’їзді в Польщу через 100-доларову купюру. Під час перевірки виявили підвищений рівень радіації — показник переважав норму у 1905 разів. Це стало причиною не пропустити іноземку через кордон.

Також Новини.LIVE розповідали, які фінансові операції можуть призвести до ув’язнення. Позбавленням волі карають за відмивання доходів, фальсифікацію валюти і нецільове використання бюджетних коштів. У деяких випадках строк сягає понад 10 років.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
