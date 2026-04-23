Нетипичные иностранные купюры: с какой валютой могут столкнуться украинцы за рубежом

Главная Экономика Деньги из пластика: что такое полимерная валюта и где ее используют

Дата публикации 23 апреля 2026 11:42
Изготовление полимерных купюр. Фото: кадр из видео

Многие украинцы сталкиваются с проблемой потери валютных сбережений — купюры изнашиваются, повреждаются и теряют статус платежного средства. От этого защищены владельцы полимерных банкнот, которые используют на постоянной основе во многих странах. Не помешает узнать, что известно о нетипичной валюте и чем она характеризуется.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал Planet Banknote.

Чем интересны полимерные деньги

Обычную наличность изготавливают из хлопковой бумаги, иногда добавляя в материал лен. Это традиционный способ производства, который характеризуется недолговечностью, быстрым износом купюр и значительными финансовыми ресурсами.

Поэтому в некоторых странах решили заменить хлопок на синтетический полимер, другими словами — пластик. Банкноты характеризуются устойчивостью к влаге, большой защитой от фальсификации, долговечностью, экологичностью, долгим сроком износа.

"Полимерные банкноты служат значительно дольше, чем бумажные. По самым скромным оценкам Банка Англии, они служат в 2,5 раза дольше. А Банк Канады утверждает, что их полимерные купюры имеют срок эксплуатации в четыре раза дольше. Деньги полностью водонепроницаемы, устойчивы к разрывам и могут выдерживать экстремальные температуры без повреждений", — говорится на портале.

Конечно, недостатки использования тоже присутствуют. Монеты имеют гладкую текстуру, что неудобно в эксплуатации. Плюс возможна несовместимость с определенным банковским оборудованием. Удешевить изготовление денежной массы удалось, но не существенно.

Где платят полимерными банкнотами

Пластиковая валюта присутствует во многих странах мира. Первой использовать нетипичные деньги стала Австралия — там полностью вывели из обращения бумажные банкноты к 1996 году. Впоследствии опыт переняла Новая Зеландия. По состоянию на 2026 год полимерные купюры находятся в употреблении в:

  • Канаде;
  • Румынии;
  • Великобритании;
  • Малайзии;
  • Нигерии;
  • Саудовской Аравии;
  • Сингапуре;
  • Мальдивах;
  • Фиджи и др.

В Украине не планируют переходить на пластиковую наличность, ведь Национальному банку придется полностью менять процесс производства, покупать специальное оборудование, менять настройки печатных машин и пр. Это сильно ударит по стоимости процесса изготовления гривен.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинке отказали во въезде в Польшу из-за 100-долларовой купюры. Во время проверки обнаружили повышенный уровень радиации — показатель превышал норму в 1905 раз. Это стало причиной не пропустить иностранку через границу.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие финансовые операции могут привести к заключению. Лишением свободы наказывают за отмывание доходов, фальсификацию валюты и нецелевое использование бюджетных средств. В некоторых случаях срок достигает более 10 лет.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
