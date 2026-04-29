Украинцы не могут расплатиться купюрами 100 и 200 грн: в чем проблема

Дата публикации 29 апреля 2026 17:12
Купюры по 100 и 200 гривен: какими деньгами украинцы не могут расплатиться
Некоторые купюры по 100 и 200 грн недействительны. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые купюры гривны постепенно выводят из употребления в Украине. Национальный банк занимается обновлением наличной денежной массы и подкрепляет обращение новыми образцами валюты. Распространенными в использовании являются номиналы 100 и 200 гривен — их удобно накапливать и тратить как оплату за товары/услуги. Однако не всеми банкнотами украинцы смогут расплатиться.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры по 100 и 200 гривен не принимают в магазинах.

Недействительные купюры гривны

Согласно информации на официальном сайте НБУ, по состоянию на 2026 год в обращении преобладают банкноты четвертого и третьего поколения. В то же время купюры первого и второго поколения потеряли статус платежного средства. Речь идет о наличных, выпущенных до 2003 года.

Не все украинцы знают, что регулятор печатал банкноты номиналом 100 гривен образца 1992 года (запущены в наличное обращение 2 сентября 1996 года). Внешним видом они сильно отличаются от денег, которые привыкли держать в руках украинцы. Аналогичная ситуация с номиналом 200 гривен — НБУ печатал купюры образца 2001 года.

  • Номінал 100 грн
    Старая купюра номиналом 100 гривен. Фото: НБУ
  • Номінал 200 грн
    Старая купюра номиналом 200 гривен. Фото: НБУ
Однако эту валюту давно изъяли из употребления, поэтому расплатиться старыми банкнотами за товар или услугу в магазине или любом другом заведении невозможно. Деньги остались достоянием истории и частью частных коллекций.

Какие купюры гривны выводят из обращения

Нацбанк продолжает обновлять наличную массу, выводя из обращения купюры некоторых номиналов. В будущем они перестанут быть средствами платежа и превратятся в обычную бумагу. Речь идет о таких образцах национальной валюты:

  • 20 гривен образца 2003 года;
  • 50 гривен образца 2004 года;
  • 100 гривен образца 2005 года;
  • 200 гривен образца 2007 года;
  • 500 гривен образца 2006 года.

Это банкноты третьего поколения, которые имеют более современные элементы защиты. По состоянию на 2026 год они не потеряли платежеспособность и остаются действительными средствами платежа. Нет необходимости специально обменивать купюры на другие денежные знаки. О полном изъятии из обращения Национальный банк предупредит украинцев заранее и объявит о возможности замены.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что такое полимерная валюта и где ее используют. Обычные деньги печатают из хлопковой бумаги, а полимерные — из пластика. Такие банкноты характеризуются устойчивостью к внешним раздражителям, защитой от подделки и долговечностью.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинку не пустили в Польшу из-за купюры номиналом 100 долларов. Во время проверки на границе обнаружили очень высокий уровень радиации — он превышал норму в 1905 раз. Из-за опасной банкноты женщину отправили обратно в Украину.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
