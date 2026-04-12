НБУ изымает из обращения некоторые банкноты: нужно ли украинцам нести деньги в банки

В Украине время от времени проводят обновление наличного обращения. Этот процесс предусматривает изъятие старых банкнот и замену их на новые, более современные и защищенные. Сейчас Национальный банк Украины принял решение о постепенном выводе из обращения купюр номиналом 50 и 200 гривен, но речь идет исключительно о банкнотах, напечатанных в период 2003-2007 годов.

О том, какие купюры гривны изымают из обращения и что делать украинцам, которые имеют такие банкноты, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

Какие банкноты изымают из наличного обращения Украины и как это происходит

Для людей процесс не создаст никаких неудобств. Специально обменивать деньги не нужно — все будет происходить автоматически. Вы просто рассчитываетесь как всегда, а старые купюры постепенно попадают в банки.

Для людей процесс не создаст никаких неудобств. Специально обменивать деньги не нужно — все будет происходить автоматически. Вы просто рассчитываетесь как всегда, а старые купюры постепенно попадают в банки.

Далее они уже не возвращают эти деньги обратно в оборот. Они передают их в Нацбанк, где банкноты пересчитывают и утилизируют. То есть старые купюры будут исчезать медленно и почти незаметно.

Почему НБУ изымает из обращения некоторые купюры

В Нацбанке отмечают, что хотят сделать наличные качественнее и удобнее. В результате в обращении останутся только современные банкноты, которые лучше защищены и дольше служат.

Какие гривны больше не используются как платежное средство

В НБУ также напомнили, что со 2 марта 2026 года часть старых бумажных гривен уже вообще не используется. Это купюры номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов. Ими больше нельзя платить — магазины, банки и другие учреждения их не принимают.

Но замена для них давно есть — это соответствующие монеты, которые уже несколько лет в обращении и фактически полностью выполняют роль этих бумажных денег.

