Видео

Главная Экономика Какие гривны выводят из обращения в Украине и нужно ли их сдавать в банки

Какие гривны выводят из обращения в Украине и нужно ли их сдавать в банки

Дата публикации 12 апреля 2026 13:05
НБУ изымает из обращения некоторые банкноты: нужно ли украинцам нести деньги в банки
Девушка держит в руках деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине время от времени проводят обновление наличного обращения. Этот процесс предусматривает изъятие старых банкнот и замену их на новые, более современные и защищенные. Сейчас Национальный банк Украины принял решение о постепенном выводе из обращения купюр номиналом 50 и 200 гривен, но речь идет исключительно о банкнотах, напечатанных в период 2003-2007 годов.

О том, какие купюры гривны изымают из обращения и что делать украинцам, которые имеют такие банкноты, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

Какие банкноты изымают из наличного обращения Украины и как это происходит

Национальный банк Украины решил понемногу убрать из обращения старые купюры 50 и 200 гривен. Речь идет только о банкнотах, которые печатали в 2003-2007 годах.

Какие купюры НБУ выводит из наличного обращения. Фото: Скриншот/НБУ

Для людей процесс не создаст никаких неудобств. Специально обменивать деньги не нужно — все будет происходить автоматически. Вы просто рассчитываетесь как всегда, а старые купюры постепенно попадают в банки.

Далее они уже не возвращают эти деньги обратно в оборот. Они передают их в Нацбанк, где банкноты пересчитывают и утилизируют. То есть старые купюры будут исчезать медленно и почти незаметно.

Почему НБУ изымает из обращения некоторые купюры

В Нацбанке отмечают, что хотят сделать наличные качественнее и удобнее. В результате в обращении останутся только современные банкноты, которые лучше защищены и дольше служат.

Какие гривны больше не используются как платежное средство

В НБУ также напомнили, что со 2 марта 2026 года часть старых бумажных гривен уже вообще не используется. Это купюры номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов. Ими больше нельзя платить — магазины, банки и другие учреждения их не принимают.

Но замена для них давно есть — это соответствующие монеты, которые уже несколько лет в обращении и фактически полностью выполняют роль этих бумажных денег.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие украинцы имеют проблему с обменом старых долларов. Обычно это 100-долларовые купюры 1996 года. Из-за этого возникает вопрос: все ли с ними нормально и можно ли их поменять в 2026 году.

Также Новини.LIVE рассказывали, что курс наличной валюты зависит от спроса, предложения и глобальных факторов. Поэтому украинцы могут сами подлавливать выгодный момент для обмена, если будут следить за изменениями курса. Гарантии, конечно, нет, но шанс выиграть на колебаниях все же больше.

Ваша пробная версия Premium закончилась

гривна купюра Национальный банк Украины
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

