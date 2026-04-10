Выгодный обмен долларов в Украине: какие дни недели лучше подходят для покупки

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Стоимость иностранной валюты на наличном рынке формируется под влиянием спроса и предложения, а также глобальных факторов. Украинцы могут самостоятельно определять периоды выгодного обмена долларов, регулярно отслеживая курсовую динамику. Конечно, результат может не всегда совпадать с ожиданием, однако вероятность положительных колебаний увеличивается.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцам выбрать удачное время для посещения обменного пункта.

Как экономить на обмене долларов и евро

Наличные курсы регулярно меняются, колебания могут происходить даже в течение одного дня. Чтобы минимизировать риски при совершении валютно-обменных операций, украинцам не мешает применять системный подход. Выбрать выгодный период для купли-продажи купюр поможет:

постоянное отслеживание динамики курсов;

анализ ситуации на рынке в течение предыдущей недели или месяца;

сравнение предложений в разных обменниках.

Отслеживание курсовых колебаний помогает увидеть закономерности в движении показателей. Хотя глобальные факторы, как уровень спроса на валюту или ситуация на межбанковском рынке, могут вмешаться в установившуюся динамику.

Когда выгодный период для обмена долларов

Для отслеживания движения показателей украинцы могут использовать график наличного курса на портале "Минфин". Мы проверили динамику за предыдущий месяц, то есть март 2026 года, и нашли определенные закономерности, которые помогут определить подходящее время для посещения обменного пункта:

в конце недели, то есть в пятницу, когда позиции на межбанке закрываются, иногда наблюдается понижение курса;

ближе к середине недели (вторник и среда) продолжается активная торговля валютой, что приводит к умеренному росту показателей;

со среды на четверг нередко фиксируют укрепление гривны в копеечном диапазоне;

выходные обычно стабильны, а курс зависит от динамики за предыдущие дни.

Динамика наличного курса доллара в марте 2026 года. Фото: скриншот

Как видно из графика, начало недели — не лучший период для покупки долларов, потому что рынок "просыпается" после выходных и склонен к непредвиденным скачкам. Зато четверг или пятница считаются удачными днями недели, ведь часто наблюдается просадка наличного курса.

Что касается времени посещения финансового учреждения, лучше планировать обмен валюты во второй половине дня. До обеда нередко происходят резкие колебания, способные немного снизить выгоду от продажи или покупки иностранных купюр.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что финансовые учреждения могут легально не принимать некоторые купюры доллара и евро. Если у валюты есть признаки сильного износа, ее не обменивают. Владельцам придется отдать банкноты на инкассо либо избавиться от них.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые украинцы могут остаться без валюты после посещения обменного пункта. Кассиры изымают иностранные купюры, если сомневаются в их подлинности. А затем передают на исследование в Национальный банк.