Вигідний обмін доларів в Україні: які дні тижня краще підходять для купівлі

Пункт обміну валюти в Києві.

Вартість іноземної валюти на готівковому ринку формується під впливом попиту і пропозиції, а також глобальних факторів. Українці можуть самостійно визначати періоди вигідного обміну доларів, регулярно відстежуючи курсову динаміку. Звісно, результат може не завжди співпадати з очікуванням, однак вірогідність позитивних коливань збільшується.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як українцям обрати вдалий час для відвідування обмінного пункту.

Як економити на обміні доларів і євро

Готівкові курси регулярно змінюються, коливання можуть відбуватися навіть упродовж одного дня. Щоб мінімізувати ризики при здійсненні валютно-обмінних операцій, українцям не завадить застосувати системний підхід. Обрати вигідний період для купівлі-продажу купюр допоможе:

постійне відстеження динаміки курсів;

аналіз ситуації на ринку протягом попереднього тижня або місяця;

порівняння пропозицій у різних обмінниках.

Відстеження курсових коливань допомагає побачити закономірності в русі показників. Хоча різні глобальні фактори, як рівень попиту на валюту чи ситуація на міжбанківському ринку, можуть втрутитися в усталену динаміку.

Коли вигідний період для обміну доларів

Для відстеження руху показників українці можуть використовувати графік готівкового курсу на спеціалізованому порталі "Мінфін". Ми перевірили динаміку за попередній місяць, тобто березень 2026 року, та знайшли певні закономірності, які допоможуть визначити вдалий час для відвідування обмінного пункту:

наприкінці тижня, тобто у п’ятницю, коли позиції на міжбанку закриваються, іноді спостерігається зниження курсу;

ближче до середини тижня (вівторок і середа) триває активна торгівля валютою, що призводить до помірного зростання показників;

із середи на четвер нерідко фіксують зміцнення гривні в копійчаному діапазоні;

вихідні зазвичай стабільні, а курс залежить від динаміки за попередні дні.

Динаміка готівкового курсу долара в березні 2026 року. Фото: скриншот

Як видно з графіка, початок тижня — не найкращий період для купівлі доларів, бо ринок "прокидається" після вихідних і схильний до непередбачених стрибків. Натомість четвер або п’ятниця вважаються вдалими днями тижня, бо часто спостерігається просадка готівкового курсу.

Що стосується часу відвідування фінансової установи, то краще планувати обмін валюти в другій половині дня. До обіду нерідко відбуваються різкі коливання, які здатні трохи зменшити вигоду від продажу чи купівлі іноземних купюр.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що фінансові установи можуть легально не приймати деякі купюри долара та євро. Якщо валюта має ознаки сильного зношення, її не обмінюють. Власникам доведеться віддати банкноти на інкасо чи позбутися їх.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі українці можуть залишитися без валюти після відвідування обмінного пункту. Касири вилучають іноземні купюри, якщо сумніваються у їх справжності. А потім передають на дослідження в Національний банк.