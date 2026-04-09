Проблемные купюры евро: какие деньги не всегда удастся обменять в Украине

Женщина проходит мимо пункта обмена валюты.

Многие украинцы сталкивались с проблемами при обмене валюты. Если определенные купюры евро не приняли, причиной может быть номинал, внешний вид или год выпуска. Хотя никаких ограничений Национальный банк не устанавливал.

Какие купюры евро стали проблемными в Украине.

Почему евро могут не принять на обмен

Сотрудники в обменных пунктах нередко отказывают клиентам в обслуживании, если видят перед собой купюры номиналом 500 евро. Их перестали печатать в далеком 2019 году из-за высокого риска подделки. Однако в Европейском центральном банке заверили, что валюта остается полностью платежеспособной.

Но финансовые учреждения не всегда считаются с официальным разъяснением и стараются лишний раз не покупать у клиентов купюры по 500 евро. Плюс они аргументируют свои ограничения наличием устаревших элементов защиты (этот номинал входил только в первую серию 2002 года).

В Национальном банке отреагировали на многочисленные жалобы граждан. Регулятор отметил, что уполномоченные учреждения не могут по своему усмотрению устанавливать правила валютно-обменных операций, это считается большим нарушением.

"Они обязаны принимать банкноты валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств", — уточнили в НБУ.

Какие купюры легально не подлежат обмену

Существует несколько законных оснований отказать клиенту в обслуживании, в частности:

купюры имеют признаки сильного повреждения или износа;

возникло подозрение в фальсификации;

валюта утратила статус платежного средства;

банкноты признали недействительными или полностью изъяли из наличного обращения.

Если заходит речь о сильном износе или повреждении, единственный вариант для владельцев иностранных купюр — сдать их на инкассо. То есть отправить за границу для замены на новые банкноты. Эту услугу предоставляют некоторые украинские финансовые учреждения с банковской лицензией.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали со ссылкой на НБУ, что для успешного обмена валюты необходимо узнать, какие купюры являются действительными в Украине. Статус платежного средства имеют доллары, выпущенные ФРС после 1914 года. Их должны обменивать без ограничений и дополнительных условий.

Также Новини.LIVE рассказывали со ссылкой на портал "Гаразд", что некоторые украинцы могут остаться без валюты после посещения обменника. Это случается из-за сомнений в подлинности банкнот. Такую наличность отправляют на исследование в Национальный банк.