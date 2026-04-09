Проблемні купюри євро: які гроші не завжди вдасться обміняти в Україні

Головна Економіка В ЄС відмовилися від друку: які купюри євро стали проблемними в Україні

В ЄС відмовилися від друку: які купюри євро стали проблемними в Україні

Дата публікації: 9 квітня 2026 08:20
Жінка проходить повз пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців стикалися з проблемами під час обміну валюти. Якщо певні купюри євро не прийняли, причиною може бути номінал, зовнішній вигляд або рік випуску. Хоча жодних обмежень Національний банк не встановлював.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри євро стали проблемними в Україні.

Чому євро можуть не прийняти на обмін

Працівники в обмінних пунктах нерідко відмовляють клієнтам в обслуговуванні, якщо бачать перед собою купюри номіналом 500 євро. Їх перестали друкувати в далекому 2019 році через високий ризик підробки. Однак у Європейському центральному банку запевнили, що валюта залишається повністю платоспроможною.

Однак фінансові установи не завжди зважають на офіційне роз’яснення і намагаються зайвий раз не купувати у клієнтів купюри по 500 євро. Плюс вони аргументують свої обмеження наявністю застарілих елементів захисту (цей номінал входив тільки в першу серію 2002 року).

В Національному банку відреагували на численні скарги громадян. Регулятор зазначив, що уповноважені установи не можуть на власний розсуд встановлювати правила валютно-обмінних операцій, це вважається великим порушенням.

"Вони зобов’язані приймати банкноти валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав", — уточнили в НБУ.

Які купюри легально не підлягають обміну

Існує кілька законних підстав відмовити клієнту в обслуговуванні, зокрема:

  • купюри мають ознаки сильного пошкодження або зношення;
  • виникла підозра у фальсифікації;
  • валюта втратила статус платіжного засобу;
  • банкноти визнали недійсними або повністю вилучили з готівкового обігу.

Якщо заходить мова про сильне зношення чи пошкодження, єдиний варіант для власників іноземних купюр — здати їх на інкасо. Тобто відправити за кордон для заміни на нові банкноти. Цю послугу надають деякі українські фінансові установи з банківською ліцензією.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали з посиланням на НБУ, що для успішного обміну валюти необхідно дізнатися, які купюри є дійсними в Україні. Статус платіжного засобу мають долари, випущені ФРС після 1914 року. Їх повинні обмінювати без обмежень і додаткових умов.

Також Новини.LIVE розповідали з посиланням на порталі "Гаразд", що деякі українці можуть залишитися без валюти після відвідування обмінника. Це трапляється через сумніви у справжності банкнот. Таку готівку відправляють на дослідження в Національний банк.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
