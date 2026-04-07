Купюры 100 долларов 1996 года: можно ли обменять валюту старого образца

Купюры 100 долларов 1996 года: можно ли обменять валюту старого образца

Дата публикации 7 апреля 2026 12:35
Обмен долларов старого образца: что бывает с купюрами 100 долларов 1996 года
Купюры номиналом 100 долларов старого и нового образца. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы сталкиваются с проблемой обмена долларов старого образца. Речь идет о купюрах 1996 года выпуска, преимущественно номиналом 100 долларов. Возникает вопрос, что не так с этими банкнотами и могут ли граждане успешно их обменять в 2026 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему купюры по 100 долларов 1996 года отказываются принимать на обмен.

Проблемы с обменом долларов в Украине

Доллары старого образца в обиходе называют "белыми" из-за характерного цвета бумаги и изображений. Они отличаются от "синих" частично дизайном (расположением/размером элементов), а также защитой. На купюрах 1996 года нет современных защитных деталей, что затрудняет проверку на подлинность.

Это не единственная причина частых отказов обменников. Другой фактор — накопление большого количества "старых" долларов, которые продают украинцы. Клиенты финансовых учреждений преимущественно хотят избавиться от этих купюр, но не соглашаются, когда в обменнике предлагают купить валюту 1996 года выпуска.

Могут ли отказать в обмене долларов

Национальный банк Украины давно дал объяснение относительно неправомерности подобных действий пунктов обмена валюты. Если финучреждение не принимает купюры старого образца или устанавливает дополнительную комиссию/двойной курс, оно нарушает закон.

"Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности", — уточнил регулятор.

Среди легальных оснований отказать в обмене выделяют такие:

  • купюры напечатаны до 1914 года;
  • наличность имеет признаки сильного износа или повреждения;
  • кассиры сомневаются в подлинности денег;
  • иностранное государство изъяло доллары из обращения.

За несоблюдение требований НБУ финансовым учреждениям грозит наказание. Регулятор применяет меры воздействия в виде взыскания крупного штрафа или отмены лицензии на профильную деятельность. О нарушениях следует сообщать руководству обменника, обращаться непосредственно в Нацбанк или полицию.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы могут остаться без валюты после посещения обменников. Купюры доллара или евро могут изъять и отправить на исследование в уполномоченное подразделение Национального банка.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие купюры доллара банки и обменники легально не принимают на обмен. Отказать клиенту в обслуживании можно при наличии сильно изношенной или фальсифицированной наличности.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
