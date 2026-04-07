Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Купюри 100 доларів 1996 року: чи можна обміняти валюту старого зразка

Купюри 100 доларів 1996 року: чи можна обміняти валюту старого зразка

Ua ru
Дата публікації: 7 квітня 2026 12:35
Обмін доларів старого зразка: що буває з купюрами 100 доларів 1996 року
Купюри номіналом 100 доларів старого і нового зразка. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців стикаються з проблемою обміну доларів старого зразка. Йдеться про купюри 1996 року випуску, переважно номіналом 100 доларів. Виникає питання, що не так із цими банкнотами і чи можуть громадяни успішно їх обміняти у 2026 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому купюри по 100 доларів 1996 року відмовляються приймати на обмін.

Проблеми з обміном доларів в Україні

Долари старого зразка в побуті називають "білими" через характерний колір паперу і зображень. Вони відрізняються від "синіх" частково дизайном (розташуванням/розміром елементів), а також захистом. На купюрах 1996 року немає сучасних захисних деталей, що ускладнює перевірку на справжність.

Це не єдина причина частих відмов обмінників. Інший фактор — накопичення великої кількості "старих" доларів, які продають українці. Клієнти фінансових установ переважно хочуть позбутися цих купюр, але не погоджуються, коли в обміннику пропонують купити валюту 1996 року випуску.

Чи можуть відмовити в обміні доларів

Національний банк України давно дав пояснення щодо неправомірності подібних дій пунктів обміну валюти. Якщо фінустанова не приймає купюри старого зразка чи встановлює додаткову комісію/подвійний курс, вона порушує закон.

"Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактору" на визначення ступеня зношеності", — уточнив регулятор.

Серед легальних підстав відмовити в обміні виділяють такі:

  • купюри надруковані до 1914 року;
  • готівка має ознаки сильного зношення або пошкодження;
  • касири мають сумніви щодо справжності грошей;
  • іноземна держава вилучила долари з обігу.

За недотримання вимог НБУ фінансовим установам загрожує покарання. Регулятор застосовує заходи впливу у вигляді стягнення великого штрафу або скасування ліцензії на профільну діяльність. Про порушення слід повідомляти керівництву обмінника, звертатися безпосередньо в Нацбанк або поліцію.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі українці можуть залишитися без валюти після відвідування обмінників. Купюри долара чи євро можуть вилучити і відправити на дослідження в уповноважений підрозділ Національного банку.

Також Новини.LIVE розповідали, які купюри долара банки та обмінники легально не приймають на обмін. Відмовити клієнту в обслуговуванні можна в разі наявності сильно зношеної чи фальсифікованої готівки.

обмін валют купюра долари
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації