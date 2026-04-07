Обмін доларів старого зразка: що буває з купюрами 100 доларів 1996 року

Купюри номіналом 100 доларів старого і нового зразка. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців стикаються з проблемою обміну доларів старого зразка. Йдеться про купюри 1996 року випуску, переважно номіналом 100 доларів. Виникає питання, що не так із цими банкнотами і чи можуть громадяни успішно їх обміняти у 2026 році.

Чому купюри по 100 доларів 1996 року відмовляються приймати на обмін.

Проблеми з обміном доларів в Україні

Долари старого зразка в побуті називають "білими" через характерний колір паперу і зображень. Вони відрізняються від "синіх" частково дизайном (розташуванням/розміром елементів), а також захистом. На купюрах 1996 року немає сучасних захисних деталей, що ускладнює перевірку на справжність.

Це не єдина причина частих відмов обмінників. Інший фактор — накопичення великої кількості "старих" доларів, які продають українці. Клієнти фінансових установ переважно хочуть позбутися цих купюр, але не погоджуються, коли в обміннику пропонують купити валюту 1996 року випуску.

Чи можуть відмовити в обміні доларів

Національний банк України давно дав пояснення щодо неправомірності подібних дій пунктів обміну валюти. Якщо фінустанова не приймає купюри старого зразка чи встановлює додаткову комісію/подвійний курс, вона порушує закон.

"Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактору" на визначення ступеня зношеності", — уточнив регулятор.

Серед легальних підстав відмовити в обміні виділяють такі:

купюри надруковані до 1914 року;

готівка має ознаки сильного зношення або пошкодження;

касири мають сумніви щодо справжності грошей;

іноземна держава вилучила долари з обігу.

За недотримання вимог НБУ фінансовим установам загрожує покарання. Регулятор застосовує заходи впливу у вигляді стягнення великого штрафу або скасування ліцензії на профільну діяльність. Про порушення слід повідомляти керівництву обмінника, звертатися безпосередньо в Нацбанк або поліцію.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі українці можуть залишитися без валюти після відвідування обмінників. Купюри долара чи євро можуть вилучити і відправити на дослідження в уповноважений підрозділ Національного банку.

Також Новини.LIVE розповідали, які купюри долара банки та обмінники легально не приймають на обмін. Відмовити клієнту в обслуговуванні можна в разі наявності сильно зношеної чи фальсифікованої готівки.