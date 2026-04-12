НБУ вилучає з обігу деякі банкноти: чи потрібно українцям нести гроші в банки

Дівчина тримає в руках гроші.

В Україні час від часу проводять оновлення готівкового обігу. Цей процес передбачає вилучення старих банкнот та заміну їх на нові, більш сучасні та захищені. Наразі Національний банк України ухвалив рішення про поступове виведення з обігу купюр номіналом 50 і 200 гривень, але йдеться виключно про банкноти, надруковані у період 2003–2007 років.

Про те, які купюри гривні вилучають з обігу та що робити українцям, які мають такі банкноти, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Які банкноти вилучають з готівкового обігу України та як це відбувається

Які купюри НБУ виводить з готівкового обігу. Фото: Скриншот/НБУ

Для людей процес не створить жодних незручностей. Спеціально обмінювати гроші не потрібно — все відбуватиметься автоматично. Ви просто розраховуєтесь як завжди, а старі купюри поступово потрапляють у банки.

Далі вони вже не повертають ці гроші назад в обіг. Вони передають їх до Нацбанку, де банкноти перераховують і утилізують. Тобто старі купюри зникатимуть повільно і майже непомітно.

Чому НБУ вилучає з обігу деякі купюри

У Нацбанку зазначають, що хочуть зробити готівку якіснішою та зручнішою. У результаті в обігу залишаться тільки сучасні банкноти, які краще захищені й довше служать.

Які гривні більше не використовуються як платіжний засіб

В НБУ також нагадали, що з 2 березня 2026 року частина старих паперових гривень уже взагалі не використовується. Це купюри номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003–2007 років. Ними більше не можна платити — магазини, банки й інші установи їх не приймають.

Але заміна для них давно є — це відповідні монети, які вже кілька років у обігу і фактично повністю виконують роль цих паперових грошей.

