Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Які гривні виводять з обігу в Україні та чи потрібно їх здавати в банки

Які гривні виводять з обігу в Україні та чи потрібно їх здавати в банки

Ua ru
Дата публікації: 12 квітня 2026 13:05
НБУ вилучає з обігу деякі банкноти: чи потрібно українцям нести гроші в банки
Дівчина тримає в руках гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні час від часу проводять оновлення готівкового обігу. Цей процес передбачає вилучення старих банкнот та заміну їх на нові, більш сучасні та захищені. Наразі  Національний банк України ухвалив рішення про поступове виведення з обігу купюр номіналом 50 і 200 гривень, але йдеться виключно про банкноти, надруковані у період 2003–2007 років. 

Про те, які купюри гривні вилучають з обігу та що робити українцям, які мають такі банкноти, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Які банкноти вилучають з готівкового обігу України та як це відбувається

Національний банк України вирішив потроху прибрати з обігу старі купюри 50 і 200 гривень. Йдеться тільки про банкноти, які друкували у 2003–2007 роках.

Які купюри НБУ виводить з готівкового обігу. Фото: Скриншот/НБУ

Для людей процес не створить жодних незручностей. Спеціально обмінювати гроші не потрібно — все відбуватиметься автоматично. Ви просто розраховуєтесь як завжди, а старі купюри поступово потрапляють у банки.

Далі вони вже не повертають ці гроші назад в обіг. Вони передають їх до Нацбанку, де банкноти перераховують і утилізують. Тобто старі купюри зникатимуть повільно і майже непомітно.

Чому НБУ вилучає з обігу деякі купюри

У Нацбанку зазначають, що хочуть зробити готівку якіснішою та зручнішою. У результаті в обігу залишаться тільки сучасні банкноти, які краще захищені й довше служать.

Які гривні більше не використовуються як платіжний засіб

В НБУ також нагадали, що з 2 березня 2026 року частина старих паперових гривень уже взагалі не використовується. Це купюри номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003–2007 років. Ними більше не можна платити — магазини, банки й інші установи їх не приймають.

Але заміна для них давно є — це відповідні монети, які вже кілька років у обігу і фактично повністю виконують роль цих паперових грошей.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато українців мають проблему з обміном старих доларів. Зазвичай це 100-доларові купюри 1996 року. Через це виникає питання: чи все з ними нормально і чи можна їх поміняти у 2026 році.

Також Новини.LIVE розповідали, що курс готівкової валюти залежить від попиту, пропозиції та глобальних факторів. Тому українці можуть самі підловлювати вигідний момент для обміну, якщо стежитимуть за змінами курсу. Гарантії, звісно, немає, але шанс виграти на коливаннях все ж більший.

гривня купюра Національний банк України
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації