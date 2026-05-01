Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Осторожность не помешает: какие гривны, доллары и евро часто подделывали

Осторожность не помешает: какие гривны, доллары и евро часто подделывали

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 10:05
Фальшивые купюры гривны, доллара и евро: каких подделок больше всего на наличном рынке
Купюра номиналом 100 гривен. Фото: НБУ/Flickr

В Украине снизился уровень подделки национальной валюты по результатам 2025 года. В то же время купюры евро и долларов фальсифицируют за рубежом в больших масштабах. Наши граждане могут проверить подлинность банкнот, обратившись в финансовое учреждение с просьбой подтвердить или опровергнуть сомнения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры гривны чаще всего фальсифицируют в Украине.

Подделка национальной валюты

Статистику по уровню фальсификации купюр гривны, доллара и евро периодически публикует Национальный банк. По результатам проверки в 2025 году оказалось, что количество ненастоящих наличных денег снизилось втрое по сравнению с предыдущим годом.

"На 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 1,7 поддельных банкнот. Это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. В 2024 году он составлял около 5,1 поддельных банкнот", — уточнили в НБУ.

Среди общего количества изъятых из обращения подделок больше всего обнаружили купюр двух номиналов:

Читайте также:
  • 500 грн — 80%;
  • 200 грн — 13%;
  • 20, 50, 100 и 1000 грн — 7%.

Чаще всего фальсифицировали гривны старого образца — 2003-2007 годов. Это традиционная статистика, поскольку новые банкноты имеют высокий уровень защищенности, что усложняет аферистам дело. Лишь 10% изъятых подделок, или 0,2 шт. на 1 млн настоящих, составляли купюры современного поколения (образца 2014-2019 годов). В основном эти деньги имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность граждан.

Статистика фальшивых купюр
Масштабы подделки валюты в Украине в 2025 году. Фото: Новини.LIVE

Фальшивые купюры доллара и евро

Уровень изъятия ненастоящей наличной иностранной валюты по итогам 2025 года снизился примерно на четверть. Больше всего удалось найти фальшивых долларовых банкнот — 93% от общего количества. На евро пришлось всего 7% фальсификата. Мошенники чаще всего распространяли такие номиналы иностранной валюты:

  • 50 и 100 долларов — 13% и 85% от общего количества;
  • 50, 100, 200 и 500 евро — 35%, 22%, 26% и 15% соответственно.

Осуществлять валютно-обменные операции всегда нужно в банках или финансовых учреждениях с лицензией. Не следует покупать наличные на черном рынке, через интернет или с помощью других сомнительных способов. Это гарантирует отсутствие потенциальных проблем с использованием денег в будущем, ведь украинцы могут легко потерять финансовые сбережения.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что такое полимерная валюта и чем она отличается от обычной. Деньги печатают из хлопчатобумажной бумаги, однако иногда используют пластик. Банкноты имеют высокую устойчивость к влаге, усиленную защиту от подделки и долгий срок эксплуатации.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы не смогут расплатиться в магазине некоторыми купюрами номиналом 100 и 200 грн. НБУ изъял из обращения деньги, выпущенные до 2003 года. Речь идет о банкнотах 100 грн образца 1992 года и 200 грн образца 2001 года, которые потеряли статус платежного средства.

наличка купюра фальсификат
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации