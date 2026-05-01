Фальшивые купюры гривны, доллара и евро: каких подделок больше всего на наличном рынке

Купюра номиналом 100 гривен. Фото: НБУ/Flickr

В Украине снизился уровень подделки национальной валюты по результатам 2025 года. В то же время купюры евро и долларов фальсифицируют за рубежом в больших масштабах. Наши граждане могут проверить подлинность банкнот, обратившись в финансовое учреждение с просьбой подтвердить или опровергнуть сомнения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры гривны чаще всего фальсифицируют в Украине.

Подделка национальной валюты

Статистику по уровню фальсификации купюр гривны, доллара и евро периодически публикует Национальный банк. По результатам проверки в 2025 году оказалось, что количество ненастоящих наличных денег снизилось втрое по сравнению с предыдущим годом.

"На 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 1,7 поддельных банкнот. Это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. В 2024 году он составлял около 5,1 поддельных банкнот", — уточнили в НБУ.

Среди общего количества изъятых из обращения подделок больше всего обнаружили купюр двух номиналов:

500 грн — 80%;

200 грн — 13%;

20, 50, 100 и 1000 грн — 7%.

Чаще всего фальсифицировали гривны старого образца — 2003-2007 годов. Это традиционная статистика, поскольку новые банкноты имеют высокий уровень защищенности, что усложняет аферистам дело. Лишь 10% изъятых подделок, или 0,2 шт. на 1 млн настоящих, составляли купюры современного поколения (образца 2014-2019 годов). В основном эти деньги имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность граждан.

Масштабы подделки валюты в Украине в 2025 году. Фото: Новини.LIVE

Фальшивые купюры доллара и евро

Уровень изъятия ненастоящей наличной иностранной валюты по итогам 2025 года снизился примерно на четверть. Больше всего удалось найти фальшивых долларовых банкнот — 93% от общего количества. На евро пришлось всего 7% фальсификата. Мошенники чаще всего распространяли такие номиналы иностранной валюты:

50 и 100 долларов — 13% и 85% от общего количества;

50, 100, 200 и 500 евро — 35%, 22%, 26% и 15% соответственно.

Осуществлять валютно-обменные операции всегда нужно в банках или финансовых учреждениях с лицензией. Не следует покупать наличные на черном рынке, через интернет или с помощью других сомнительных способов. Это гарантирует отсутствие потенциальных проблем с использованием денег в будущем, ведь украинцы могут легко потерять финансовые сбережения.

Ранее Новини.LIVE писали, что такое полимерная валюта и чем она отличается от обычной. Деньги печатают из хлопчатобумажной бумаги, однако иногда используют пластик. Банкноты имеют высокую устойчивость к влаге, усиленную защиту от подделки и долгий срок эксплуатации.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы не смогут расплатиться в магазине некоторыми купюрами номиналом 100 и 200 грн. НБУ изъял из обращения деньги, выпущенные до 2003 года. Речь идет о банкнотах 100 грн образца 1992 года и 200 грн образца 2001 года, которые потеряли статус платежного средства.