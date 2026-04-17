Спрос на купюры евро: какими банкнотами почти никто не пользуется в ЕС

Европейские купюры разных номиналов.

По состоянию на апрель 2026 года в мире остались действительными купюры евро семи номиналов. Однако некоторые банкноты характеризуются низким спросом на территории Европейского Союза. Это объясняется прекращением выпуска новых образцов и постепенным выводом из наличного обращения.

Какие купюры евро не популярны в ЕС

ЕЦБ принял решение прекратить печать банкнот номиналом 500 евро в 2019 году. Причина — большое количество фальсификата на валютном рынке. Купюры остались законным платежным средством, то есть ими можно пользоваться без ограничений.

Однако на практике деньги часто не принимают в магазинах, отелях, ресторанах и даже обменных пунктах. Это привело к снижению спроса: дабы не сталкиваться с проблемами, люди предпочитают вообще не пользоваться номиналом.

Также в повседневной жизни европейцы не часто расплачиваются банкнотами по 200 евро. Вместо этого их применяют для накопления валютных сбережений. Плюс бывают трудности с приемом купюр старого образца, то есть первой серии 2002 года, хотя вся наличность является платежеспособной.

Когда выпустят новые купюры евро

Европейский центральный банк планирует выпустить в обращение купюры номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро третьей серии до конца текущего десятилетия. Все бумажные деньги получат полностью измененный дизайн: вместо геометрических фигур и абстрактных композиций на бумаге напечатают изображения известных культурных/исторических деятелей, достопримечательностей, птиц или объектов природы.

"30 ноября 2023 года Совет руководителей ЕЦБ решил перейти к следующему этапу процесса редизайна банкнот евро с двумя возможными темами — "Европейская культура" и "Реки и птицы", — говорится на сайте ЕЦБ.

С окончательной тематикой дизайна в ЕЦБ до сих пор не определились, однако планируют завершить подготовительный этап в 2026 году. Стоит отметить, что третья серия купюр не будет иметь номинала 500 евро, ведь от его печати полностью отказались.

