Попит на купюри євро: якими банкнотами майже ніхто не користується в ЄС

Європейські купюри різних номіналів.

Станом на квітень 2026 року у світі залишилися дійсними купюри євро семи номіналів. Однак деякі банкноти характеризуються низьким попитом на території Європейського Союзу. Це пояснюється припиненням випуску нових зразків і поступовим виведенням з готівкового обігу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Європейський центральний банк.

Які купюри євро не популярні в ЄС

ЄЦБ ухвалив рішення припинити друк банкнот номіналом 500 євро у 2019 році. Причина — велика кількість фальсифікату на валютному ринку. Купюри залишилися законним платіжним засобом, тобто ними можна користуватися без обмежень.

Однак на практиці гроші часто не приймають у магазинах, готелях, ресторанах і навіть обмінних пунктах. Це призвело до зниження попиту: аби не стикатися з проблемами, люди обирають взагалі не користуватися номіналом.

Також у повсякденному житті європейці не часто розплачуються банкнотами по 200 євро. Натомість їх застосовують для накопичення валютних заощаджень. Плюс бувають труднощі з прийманням купюр старого зразка, тобто першої серії 2002 року, хоча вся готівка є платоспроможною.

Читайте також:

Коли випустять нові купюри євро

Європейський центральний банк планує випустити в обіг купюри номіналами 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро третьої серії до кінця поточного десятиліття. Всі паперові гроші отримають повністю змінений дизайн: замість геометричних фігур та абстрактних композицій на папері надрукують зображення відомих культурних/історичних діячів, пам'яток, птахів або об'єктів природи.

"30 листопада 2023 року Рада керівників ЄЦБ вирішила перейти до наступного етапу процесу редизайну банкнот євро з двома можливими темами — "Європейська культура" та "Річки та птахи", — йдеться на сайті ЄЦБ.

З остаточною тематикою дизайну в ЄЦБ досі не визначилися, однак планують завершити підготовчий етап у 2026 році. Варто зазначити, що третя серія купюр не матиме номіналу 500 євро, адже від його друку повністю відмовилися.

Що ще варто знати українцям

