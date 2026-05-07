Монета номиналом 10 грн 2020 года: какой заработок может принести украинцам

Монеты Украины разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Обычно старые украинские монеты приносят владельцам большой доход. Однако некоторые металлические изделия последних лет чеканки тоже способны заинтересовать нумизматов. Ценность экземпляров формируется состоянием, дизайном и уникальными особенностями.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал "Монеты-ягодки ".

10 гривен 2020 года выпуска

В обращении находится множество монет по 10 гривен. Небольшая часть тиража стоит максимум 50-70 грн, а подавляющее большинство металлических изделий — не дороже собственного номинала. Однако существуют ценные экземпляры, способные принести владельцам до 5 000 грн.

Необходимо искать в кошельке монеты с дефектами и браками, например, поворотом одной стороны относительно другой на 180 градусов. Средняя стоимость на онлайн-аукционах или сайтах с объявлениями может колебаться в диапазоне 2 000-5 000 грн.

Монета номиналом 10 грн 2020 года чеканки. Фото: Монеты-ягодки

"Если вы нашли 10 грн 2020 года, посмотрите на соотношение сторон. Если Мазепа перевернут относительно противоположной стороны, такую монету можно дорого продать нумизматам. 10 грн с незначительным поворотом стоят 150-200 грн", — говорится на портале.

Читайте также:

Какая монета стоит 35 000 грн

На онлайн-аукционе Violity один из пользователей опубликовал объявление о продаже оборотной монеты номиналом 1 гривна 1996 года чеканки. Цена лота — 35 000 грн. Это объясняется нетипичным браком в дизайне, который встречается довольно редко. Речь идет о штампе 1АБ1.1.

Объявление о продаже монеты 1 гривна 1996 года. Фото: скриншот

Он характеризуется неправильным обозначением года выпуска на гурте — 1995 вместо 1996. То есть работники Луганского станкостроительного завода допустили ошибку при изготовлении тиража, что привело к появлению интересного дефекта. Средняя стоимость металлического изделия оценивается в 6 000-8 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Национальный банк выпустил памятную монету под названием "Чернобыль. Возрождение. Зубр". Она вошла в популярную нумизматическую серию "Флора и фауна Украины". Тираж изделий составляет 40 000 штук, номинал — 5 гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, что НБУ продает в собственном онлайн-магазине нумизматической продукции золотые монеты. В частности изделие "Острожская Библия" стоило 128 589 грн в конце апреля 2026 года. А на Violity за монету владелец хотел получить 300 000 грн.