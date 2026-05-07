Монета номіналом 10 грн 2020 року: який заробіток може принести українцям

Монети України різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

Зазвичай старі українські монети приносять власникам великий дохід. Однак деякі металеві вироби останніх років карбування теж здатні зацікавити нумізматів. Цінність екземплярів формується станом, дизайном та унікальними особливостями.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал "Монети-ягідки".

10 гривень 2020 року випуску

В обігу перебуває безліч монет по 10 гривень. Невелика частина тиражу коштує максимум 50-70 грн, а переважна більшість металевих виробів — не дорожче власного номіналу. Однак існують цінні екземпляри, здатні принести власникам до 5 000 грн.

Необхідно шукати в гаманці монети з дефектами і браками, наприклад, поворотом однієї сторони відносно іншої на 180 градусів. Середня вартість на онлайн-аукціонах або сайтах з оголошеннями може коливатися в діапазоні 2 000-5 000 грн.

Монета номіналом 10 грн 2020 року карбування. Фото: Монети-ягідки

"Якщо ви знайшли 10 грн 2020 року, подивіться на співвідношення сторін. Якщо Мазепа перевернутий відносно протилежної сторони, таку монету можна дорого продати нумізматам. 10 грн із незначним поворотом коштують 150-200 грн", — йдеться на порталі.

Читайте також:

Яка монета коштує 35 000 грн

На онлайн-аукціоні Violity один із користувачів опублікував оголошення про продаж обігової монети номіналом 1 гривня 1996 року карбування. Ціна лоту — 35 000 грн. Це пояснюється нетиповим браком у дизайні, який зустрічається доволі рідко. Йдеться про штамп 1АБ1.1.

Оголошення про продаж монети 1 гривня 1996 року. Фото: скриншот

Він характеризується неправильним позначенням року випуску на гурті — 1995 замість 1996. Тобто працівники Луганського верстатобудівного заводу допустили помилку під час виготовлення тиражу, що призвело до появи цікавого дефекту. Середня вартість металевого виробу оцінюється у 6 000-8 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк випустив пам’ятну монету під назвою "Чорнобиль. Відродження. Зубр". Вона ввійшла до популярної нумізматичної серії "Флора і фауна України". Тираж виробів становить 40 000 штук, номінал — 5 гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, що НБУ продає у власному онлайн-магазині нумізматичної продукції золоті монети. Зокрема виріб "Острозька Біблія" коштував 128 589 грн наприкінці квітня 2026 року. А на Violity за монету власник хотів отримати 300 000 грн.