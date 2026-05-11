Продаж монет України 1992 року: на яких копійках можна багато заробити

Продаж українських монет.

Деякі старі українські монети можуть принести власникам значний дохід. Колекціонери готові платити тисячі гривень за металеві вироби з рідкісними особливостями дизайну. Потрібно лише підібрати правильний штамп та опублікувати оголошення про продаж на онлайн-аукціоні.

5 копійок 1992 року

Це обігова монета, яку давно вилучили з готівкового обігу. Тобто розплатитися за товар або послуги нею неможливо у 2026 році. Вигідним варіантом буде продати екземпляри, якими цікавляться нумізмати. Серед дорогих виробів — штамп 2БАм.

Згідно з інформацією на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки", середня вартість копійки перебуває у діапазоні 2 500-7 000 грн. Різновид можна визначити за характерними особливостями дизайну, зокрема:

середній зуб тризуба гострий і вузький;

одиниця дати без хвостика;

гроно №2 у формі тупокутного трикутника;

гурт із дрібною насічкою.

Номінал 5 копійок 1992 року, штамп 2БАм. Фото: Монети-ягідки

10 копійок 1992 року

Якщо в гаманці знайдеться рідкісний різновид 3.31ЖАг, варто продати його нумізматам. Залежно від стану ціна за один екземпляр може коливатися у межах 8 000-16 000 грн.

"Це одна з перших пробних монет, яку карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Вона є "незавершеною", адже немає насічок на гурті", — зазначили фахівці порталу.

Серед інших характерних ознак — погано прокарбовані зерна і листя на аверсі, а також з'єднані ягоди на реверсі. Це вважається дефектом, оскільки під час карбування монет штемпелі були недосконалими, а процес виробництва перебував на стадії налагодження.

Яким чином металеві вироби потрапили в обіг — невідомо, адже всі браковані копійки працівники заводу мали відправити на утилізацію.

