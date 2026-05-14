Переводы с карты на карту: почему украинцам грозят штрафы и блокировки

Украинцы должны декларировать свои доходы и платить налоги, дабы избежать серьезных последствий. Не все граждане знают, но переводы с карты на карту потенциально могут признать доходом. За уклонение от финансовых обязательств грозят административные и репутационные наказания.

Доначисление налогов в 2026 году

Штрафов за "перевод денег на банковский счет" не существует. Но если поступления на карту признают доходом, который подлежит налогообложению, придется смириться с последствиями. Во-первых, контролирующий орган начислит налоги на общих основаниях: 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Во-вторых, в случае неуплаты суммы предусмотрен штраф 25% от задолженности (за умышленное уклонение). Пониженные ставки действуют при условии случайной просрочки:

10% — за задержку до 30 календарных дней;

20% — за задержку более 30 дней.

Плюс будет начисляться пеня, как только пройдет 90 дней после предельного срока уплаты налогов. Размер составляет 120% от учетной ставки Национального банка.

Административные риски и блокировка карты

Еще одна угроза, кроме доначисления налогов — средства могут признать доходами от предпринимательской деятельности. Нередко случается, что человек получает оплату от клиентов и контрагентов на личную банковскую карту, даже зарегистрировав ФЛП и имея специальный счет.

Причина — попытка избежать налоговой нагрузки. Однако наказание будет серьезным: придется заплатить штраф в размере 17 000-34 000 грн плюс 18% НДФЛ и 5% военного сбора с доходов. Лучше уж прозрачно вести бизнес, чем надеяться, что контролирующий орган не обратит внимание на регулярные карточные переводы.

Наконец, нарушителям могут заблокировать банковский счет в рамках финансового мониторинга. Если человек не способен подтвердить происхождение средств, карту "закроют" для обслуживания и использования до "выяснения обстоятельств", то есть на неопределенный срок.

Что еще нужно знать украинцам

