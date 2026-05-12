Лимиты дохода ФЛП в 2026 году: какие суммы могут заработать предприниматели без риска

Годовые лимиты дохода для ФЛП. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Единый налог, в отличие от общей системы, предусматривает соблюдение важного правила. Физические лица-предприниматели должны получать доход, который не превышает установленный годовой лимит. Если по результатам четырех кварталов сумма прибыли будет больше, ФЛП ждут серьезные последствия.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 291.4 Налогового кодекса.

Лимиты дохода ФЛП в 2026 году

Субъекты хозяйствования, применяющие упрощенную систему налогообложения, могут находиться на конкретной группе ЕН, соблюдая лимит дохода. Суммы привязаны к минимальной зарплате, установленной на 1 января календарного года.

В 2026-м МЗП находится на уровне 8 647 грн, следовательно, годовые лимиты для каждой группы такие:

ФЛП 1 группы — 1 444 049 грн (167 минимальных зарплат);

ФЛП 2 группы — 7 211 598 грн (834 минимальные зарплаты);

ФЛП 3 группы — 10 091 049 грн (1 167 минимальных зарплат).

Речь идет о деньгах, полученных непосредственно от осуществления предпринимательской деятельности. Доходы не от ФЛП облагаются 18% НДФЛ и 5% военного сбора, а не единым налогом, и не предусматривают годового лимита по состоянию на 2026 год.

Читайте также:

Что грозит за превышение лимита

Если представитель бизнеса нарушил законодательную норму, ему придется столкнуться с суровыми последствиями. Во-первых, предпринимателя автоматически переведут на более высокую группу упрощенной системы с большим годовым лимитом (при условии, что накопленная сумма не превышает и его).

Во-вторых, придется заплатить штраф в размере 15% от размера превышения. В-третьих, ФЛП 3 группы вообще потеряет право на единый налог и будет вынужден перейти на общую систему, на которой придется вести учет доходов и расходов, уплачивать НДФЛ, регистрироваться плательщиком НДС и т. д.

Чтобы избежать потенциальных проблем, необходимо следить за своими доходами. Нужно ежемесячно контролировать финансовые объемы и заблаговременно сменить группу ЕН в случае приближения к предельному лимиту. Самостоятельный переход позволит обойтись без штрафной санкции 15%.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с налогами для физических лиц-предпринимателей и граждан в мае 2026 года. ФПП должны уплатить ЕН, военный сбор и единый социальный взнос. Мы узнали актуальные ставки и суммы для представителей бизнеса.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто из ФЛП может не платить налоги в 2026 году. Освобождение предусмотрели для мобилизованных предпринимателей и контрактников. Льгота распространяется исключительно на период службы и нивелируется после демобилизации.