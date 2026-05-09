Налоги для ФЛП и физических лиц: сколько должны заплатить украинцы в мае

Что будет с налогами для ФЛП и физических лиц: ставки в мае 2026 года
В мае 2026 года украинцы должны вовремя заплатить налоги и отчитаться перед контролирующим органом. Но прежде чем пополнять государственный бюджет средствами, не помешает узнать, какие ставки действуют для ФЛП и физических лиц. Ведь в правительстве неоднократно поднимали вопрос пересмотра некоторых сумм.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информационно-справочный ресурс ГНС.
Что будет с налогами для ФЛП
Физические лица-предприниматели на упрощенной и общей системе платят разные налоги, хотя некоторые точки соприкосновения присутствуют. В течение мая 2026 года изменения в налоговой системе Украины не предусматриваются, следовательно ставки останутся на текущем уровне.
ФЛП 1 группы должны пополнить государственный бюджет налогами:
- военный сбор — 864,70 грн (10% от минимальной зарплаты);
- единый налог — 332,80 грн (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);
- единый социальный взнос — 1 902,34 грн (22% от МЗП).
От ФЛП 2 группы ожидают уплаты таких сумм:
- военный сбор — 864,70 грн;
- единый налог — 1 729,40 грн (20% от минимальной зарплаты);
- единый социальный взнос — 1 902,34 грн.
Финансовые обязательства ФЛП 3 группы включают:
- военный сбор — 1% от дохода;
- единый налог — 5% от дохода;
- единый социальный взнос — 1 902,34 грн.
Предприниматели на общей системе уплачивают налог на доходы физических лиц. Их денежная нагрузка состоит из 18% НДФЛ, 5% военного сбора и 22% ЕСВ. Все ставки применяют на чистый доход, то есть сумму после реализации товаров/услуг и вычета из выручки других платежей.
Налоги для физических лиц
Каждый украинец, который получает доходы (зарплату, дивиденды, арендные поступления, проценты по депозитам, деньги от продажи подержанных вещей и т.д.), должен их декларировать и самостоятельно платить налоги (кроме случаев наличия налоговых агентов, например, работодателя или банковского учреждения).
Ставки совпадают с ФЛП на общей системе — 5% ВС, 18% НДФЛ, 22% ЕСВ — однако их применяют не к чистой прибыли, а ко всей сумме дохода. Исключения существуют: налогообложению не подлежат некоторые соцвыплаты, алименты, пенсии, наследство и денежные переводы от близких родственников, первая продажа недвижимости/автомобиля и др.
