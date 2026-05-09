Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Что будет с налогами для ФЛП и физических лиц: ставки в мае 2026 года

Что будет с налогами для ФЛП и физических лиц: ставки в мае 2026 года

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 14:06
Налоги для ФЛП и физических лиц: сколько должны заплатить украинцы в мае
Уплата налогов в мае 2026 года. Фото: Pexels, ГНС. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года украинцы должны вовремя заплатить налоги и отчитаться перед контролирующим органом. Но прежде чем пополнять государственный бюджет средствами, не помешает узнать, какие ставки действуют для ФЛП и физических лиц. Ведь в правительстве неоднократно поднимали вопрос пересмотра некоторых сумм.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информационно-справочный ресурс ГНС.

Что будет с налогами для ФЛП

Физические лица-предприниматели на упрощенной и общей системе платят разные налоги, хотя некоторые точки соприкосновения присутствуют. В течение мая 2026 года изменения в налоговой системе Украины не предусматриваются, следовательно ставки останутся на текущем уровне.

ФЛП 1 группы должны пополнить государственный бюджет налогами:

  • военный сбор — 864,70 грн (10% от минимальной зарплаты);
  • единый налог — 332,80 грн (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);
  • единый социальный взнос — 1 902,34 грн (22% от МЗП).

От ФЛП 2 группы ожидают уплаты таких сумм:

Читайте также:
  • военный сбор — 864,70 грн;
  • единый налог — 1 729,40 грн (20% от минимальной зарплаты);
  • единый социальный взнос — 1 902,34 грн.

Финансовые обязательства ФЛП 3 группы включают:

  • военный сбор — 1% от дохода;
  • единый налог — 5% от дохода;
  • единый социальный взнос — 1 902,34 грн.

Предприниматели на общей системе уплачивают налог на доходы физических лиц. Их денежная нагрузка состоит из 18% НДФЛ, 5% военного сбора и 22% ЕСВ. Все ставки применяют на чистый доход, то есть сумму после реализации товаров/услуг и вычета из выручки других платежей.

Ставки налогов в 2026 году
Актуальные ставки налогов для украинцев в мае. Фото: Новини.LIVE

Налоги для физических лиц

Каждый украинец, который получает доходы (зарплату, дивиденды, арендные поступления, проценты по депозитам, деньги от продажи подержанных вещей и т.д.), должен их декларировать и самостоятельно платить налоги (кроме случаев наличия налоговых агентов, например, работодателя или банковского учреждения).

Ставки совпадают с ФЛП на общей системе — 5% ВС, 18% НДФЛ, 22% ЕСВ — однако их применяют не к чистой прибыли, а ко всей сумме дохода. Исключения существуют: налогообложению не подлежат некоторые соцвыплаты, алименты, пенсии, наследство и денежные переводы от близких родственников, первая продажа недвижимости/автомобиля и др.

Ранее Новини.LIVE писали, кто из украинцев может рассчитывать на налоговые льготы. Освобождение от уплаты ЕСВ, военного сбора и единого налога предусмотрели для мобилизованных ФЛП. Они имеют право не платить средства во время службы в ВСУ.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую часть наследственного имущества придется отдать государству. Украинцы должны заплатить налог в размере 5% НДФЛ и 5% военного сбора, если получили имущество от дальнего родственника. А наследство от члена семьи первой и второй степени родства облагается налогом по нулевой ставке.

госбюджет ФЛП налоги
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации