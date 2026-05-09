Налоги для ФЛП и физических лиц: сколько должны заплатить украинцы в мае

Уплата налогов в мае 2026 года. Фото: Pexels, ГНС. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года украинцы должны вовремя заплатить налоги и отчитаться перед контролирующим органом. Но прежде чем пополнять государственный бюджет средствами, не помешает узнать, какие ставки действуют для ФЛП и физических лиц. Ведь в правительстве неоднократно поднимали вопрос пересмотра некоторых сумм.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информационно-справочный ресурс ГНС.

Что будет с налогами для ФЛП

Физические лица-предприниматели на упрощенной и общей системе платят разные налоги, хотя некоторые точки соприкосновения присутствуют. В течение мая 2026 года изменения в налоговой системе Украины не предусматриваются, следовательно ставки останутся на текущем уровне.

ФЛП 1 группы должны пополнить государственный бюджет налогами:

военный сбор — 864,70 грн (10% от минимальной зарплаты);

единый налог — 332,80 грн (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

единый социальный взнос — 1 902,34 грн (22% от МЗП).

От ФЛП 2 группы ожидают уплаты таких сумм:

Читайте также:

военный сбор — 864,70 грн;

единый налог — 1 729,40 грн (20% от минимальной зарплаты);

единый социальный взнос — 1 902,34 грн.

Финансовые обязательства ФЛП 3 группы включают:

военный сбор — 1% от дохода;

единый налог — 5% от дохода;

единый социальный взнос — 1 902,34 грн.

Предприниматели на общей системе уплачивают налог на доходы физических лиц. Их денежная нагрузка состоит из 18% НДФЛ, 5% военного сбора и 22% ЕСВ. Все ставки применяют на чистый доход, то есть сумму после реализации товаров/услуг и вычета из выручки других платежей.

Актуальные ставки налогов для украинцев в мае. Фото: Новини.LIVE

Налоги для физических лиц

Каждый украинец, который получает доходы (зарплату, дивиденды, арендные поступления, проценты по депозитам, деньги от продажи подержанных вещей и т.д.), должен их декларировать и самостоятельно платить налоги (кроме случаев наличия налоговых агентов, например, работодателя или банковского учреждения).

Ставки совпадают с ФЛП на общей системе — 5% ВС, 18% НДФЛ, 22% ЕСВ — однако их применяют не к чистой прибыли, а ко всей сумме дохода. Исключения существуют: налогообложению не подлежат некоторые соцвыплаты, алименты, пенсии, наследство и денежные переводы от близких родственников, первая продажа недвижимости/автомобиля и др.

Ранее Новини.LIVE писали, кто из украинцев может рассчитывать на налоговые льготы. Освобождение от уплаты ЕСВ, военного сбора и единого налога предусмотрели для мобилизованных ФЛП. Они имеют право не платить средства во время службы в ВСУ.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую часть наследственного имущества придется отдать государству. Украинцы должны заплатить налог в размере 5% НДФЛ и 5% военного сбора, если получили имущество от дальнего родственника. А наследство от члена семьи первой и второй степени родства облагается налогом по нулевой ставке.