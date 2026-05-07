Налоги для ФЛП в мае 2026 года: когда крайняя дата для уплаты денег

Физические лица-предприниматели должны вовремя выполнять финансовые обязательства перед государством, чтобы избежать налоговых долгов. В мае 2026 года ФЛП нужно уплатить военный сбор и единый налог, а также отправить заполненную декларацию за 1 квартал. Не помешает узнать о крайних датах для представителей малого бизнеса в Украине.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на налоговый календарь.

Крайние даты для ФЛП 1-2 группы

В мае необходимо вовремя пополнить госбюджет обязательными налогами. Крайняя дата для предпринимателей 1 и 2 группы упрощенной системы — 20 число включительно (среда). Суммы военного сбора и единого налога фиксированные, они находятся на таком уровне:

ЕН для ФЛП 1 группы — 332,80 грн (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

ЕН для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн (20% от минимальной зарплаты);

военный сбор — 864,70 грн (10% от минимальной зарплаты).

Некоторые категории украинцев могут не платить эти налоги. Например, освобождение предусмотрено для ФЛП, зарегистрированных на территориях ведения боевых действий. Точнее, для них пополнение государственного бюджета является добровольным.

А действующие военнослужащие имеют льготу по уплате единого налога и военного сбора на период службы. После демобилизации финансовая обязанность совместно с подачей деклараций возвращается.

Крайние даты для ФЛП 3 группы

Физические лица-предприниматели на 3 группе упрощенной системы должны до 20 мая 2026 года уплатить ЕН в размере 5% от дохода за 1 квартал, а также ВС в размере 1%. Отдельно им нужно до 11 мая отправить в контролирующий орган декларацию за 1 квартал. В случае просрочки придется смириться со штрафом — 340 грн (статья 120 НКУ).

Представителям бизнеса с наемными работниками надо подать Налоговый расчет с Приложением 1 по ЕСВ и Приложением 4ДФ за январь-март 2026 года (до 11 мая). Аналогичная крайняя дата предусмотрена для подачи расчета с Приложением 4ДФ для ФЛП, делающих выплаты физическим лицам.

