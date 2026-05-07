Податки для ФОП у травні 2026 року: коли крайня дата для сплати коштів

Чоловік і жінка розбираються з податками. Фото: zak.tax.gov.ua

Фізичні особи-підприємці повинні вчасно виконувати фінансові зобов’язання перед державою, аби уникнути податкових боргів. У травні 2026 року ФОПи мають сплатити військовий збір і єдиний податок, а також надіслати заповнену декларацію за 1 квартал. Не завадить дізнатися про крайні дати для представників малого бізнесу в Україні.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на податковий календар.

Країні дати для ФОП 1-2 групи

У травні необхідно вчасно поповнити держбюджет обов’язковими податками. Крайня дата для підприємців 1 та 2 групи спрощеної системи — 20 число включно (середа). Суми військового збору та єдиного податку фіксовані, вони перебувають на такому рівні:

ЄП для ФОП 1 групи — 332,80 грн (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

ЄП для ФОП 2 групи — 1 729,40 грн (20% від мінімальної зарплати);

військовий збір — 864,70 грн (10% від мінімальної зарплати).

Деякі категорії українців можуть не сплачувати ці податки. Наприклад, звільнення передбачене для ФОП, зареєстрованих на територіях ведення бойових дій. Точніше, для них поповнення державного бюджету є добровільним.

А чинні військовослужбовці мають пільгу зі сплати єдиного податку і військового збору на період служби. Після демобілізації фінансовий обов’язок спільно з поданням декларацій повертається.

Читайте також:

Країні дати для ФОП 3 групи

Фізичні особи-підприємці на 3 групі спрощеної системи повинні до 20 травня 2026 року сплатити ЄП у розмірі 5% від доходу за 1 квартал, а також ВЗ у розмірі 1%. Окремо їм потрібно до 11 травня відправити в контролюючий орган декларацію за 1 квартал. У разі прострочення доведеться змиритися зі штрафом — 340 грн (стаття 120 ПКУ).

Представникам бізнесу з найманими працівниками треба подати Податковий розрахунок із Додатком 1 по ЄСВ і Додатком 4ДФ за січень-березень 2026 року (до 11 травня). Аналогічна крайня дата передбачена для подання розрахунку з Додатком 4ДФ для ФОП, які роблять виплати фізичним особам.

Раніше Новини.LIVE писали, хто з підприємців в Україні може розраховувати на звільнення від сплати податків. Пільга передбачена для чинних військовослужбовців на весь період призову чи контракту. Одразу після демобілізації обов’язок сплати повертається.

Також Новини.LIVE розповідали, чому варто обрати загальну систему оподаткування. Не всі ФОПи знають, які переваги і плюси гарантує цей режим. Зокрема підприємці можуть оптимізувати сплату податків і не перейматися через річний ліміт доходу.