Загальна система оподаткування: 4 причини обрати режим для ФОП у 2026 році

Загальна система оподаткування для ФОП.

В Україні ФОПи на спрощеній системі бояться допустити помилку і спровокувати контролюючий орган на покарання — анулювання єдиного податку. Мало хто замислюється над плюсами переходу на загальну систему. Вона характеризується кількома привабливими рисами для фізичних осіб-підприємців у 2026 році.

чому ФОПам варто розглянути перехід на загальну систему оподаткування.

Плюси загальної системи для ФОП

Представники бізнесу подекуди стикаються з проблемою збільшення обороту до рівня, що недопустимий на єдиному податку. Тоді ФОПи починають реалізацію схеми дроблення, вважаючи це єдиним виходом із ситуації.

Однак за подібні дії передбачена сувора відповідальність, зокрема блокування банківських рахунків, зобов'язання сплатити податки за весь період, заборона повернення на спрощену систему тощо. Аби не руйнувати підприємницьку діяльність, краще заздалегідь перейти на загальну систему, уникаючи дроблення бізнесу. Для цього є багато об'єктивних причин.

Відсутній ліміт доходу

Єдиний податок передбачає обмеження на річний дохід, тоді як на загальній системі можна заробляти навіть 100 млн гривень без потреби ділити прибуток між родичами, знайомими чи сторонніми партнерами, які погодилися на дроблення.

Читайте також:

Оптимізація податків

ФОП на загальній системі сплачує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з чистого доходу, формуючи різницю між загальним оборотом коштів і витратами, пов'язаними з діяльністю. Тобто оренда приміщення, реклама, купівля обладнання, логістика, зарплати — все це зменшує базу оподаткування. Звісно, ставка вища, ніж на єдиному податку, однак грамотне ведення обліку витрат мінімізує фінансове навантаження.

КВЕДи і призначення платежу

Якщо ФОП на спрощеній системі буде вести діяльність за незареєстрованим КВЕД чи отримувати платежі з невідповідним призначенням, йому загрожує анулювання єдиного податку. А ФОП-загальник такої проблеми не має, що дозволяє уникати ризику закриття бізнесу через формальну помилку.

Подвійне оподаткування

Проживаючи за кордоном, можна офіційно сплачувати податки з діяльності і зараховувати їх відповідно до міжнародних конвенцій про уникнення подвійного оподаткування. Тобто не доведеться двічі сплачувати кошти, а лише донарахувати різницю, якщо ставка в Україні вища.

які поширені помилки допускають ФОПи з фіскальними чеками. За невидачу розрахункового документа загрожує штраф у розмірі до 150% вартості проданих товарів. Плюс підприємців карають за неточності в чеках.

чи передбачені податкові пільги для ФОП зі статусом учасника бойових дій. Якщо підприємець звільнений з військової служби, він повинен сплачувати податки на загальних підставах. Пільги застосовують лише до фізичних осіб, а не ФОП.