Общая система налогообложения: 4 причины выбрать режим для ФЛП в 2026 году

В Украине ФЛП на упрощенной системе боятся допустить ошибку и спровоцировать контролирующий орган на наказание — аннулирование единого налога. Мало кто задумывается над плюсами перехода на общую систему. Она характеризуется несколькими привлекательными чертами для физических лиц-предпринимателей в 2026 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему ФЛП стоит рассмотреть переход на общую систему налогообложения.

Плюсы общей системы для ФЛП

Представители бизнеса иногда сталкиваются с проблемой увеличения оборота до уровня, недопустимого на едином налоге. Тогда ФЛП начинают реализацию схемы дробления, считая это единственным выходом из ситуации.

Однако за подобные действия предусмотрена строгая ответственность, в частности блокировка банковских счетов, обязательства уплатить налоги за весь период, запрет возврата на упрощенную систему и т.д. Чтобы не разрушать предпринимательскую деятельность, лучше заранее перейти на общую систему, избегая дробления бизнеса. Для этого есть много объективных причин.

Отсутствует лимит дохода

Единый налог предусматривает ограничение на годовой доход, тогда как на общей системе можно зарабатывать даже 100 млн гривен без необходимости делить прибыль между родственниками, знакомыми или сторонними партнерами, которые согласились на дробление.

Оптимизация налогов

ФЛП на общей системе платит налог на доходы физических лиц и военный сбор с чистого дохода, формируя разницу между общим оборотом средств и расходами, связанными с деятельностью. То есть аренда помещения, реклама, покупка оборудования, логистика, зарплаты — все это уменьшает базу налогообложения. Конечно, ставка выше, чем на едином налоге, однако грамотное ведение учета расходов минимизирует финансовую нагрузку.

КВЭД и назначение платежа

Если ФЛП на упрощенной системе будет вести деятельность по незарегистрированным КВЭД или получать платежи с несоответствующим назначением, ему грозит аннулирование единого налога. А ФЛП-общесистемщик такой проблемы не имеет, что позволяет избегать риска закрытия бизнеса из-за формальной ошибки.

Двойное налогообложение

Проживая за границей, можно официально платить налоги с деятельности и зачислять их в соответствии с международными конвенциями об избежании двойного налогообложения. То есть не придется дважды платить деньги, а только доначислить разницу, если ставка в Украине выше.

