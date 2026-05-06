Сплата податків для мобілізованих ФОП: які пільги передбачені в Україні

Деякі українці мають право на податкові пільги у травні 2026 року. Звільнення від обов'язку сплачувати ПДФО, військовий збір, єдиний соціальний внесок і єдиний податок за себе передбачили для самозайнятих осіб — чинних військовослужбовців (навіть за наявності найманих працівників чи отримання доходу від господарської діяльності). Не завадить дізнатися, як скористатися законними можливостями.

На що поширюється податкова пільга

Чимало фізичних осіб-підприємців були мобілізовані після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для них передбачили пільги з нарахування і сплати:

податку на доходи фізичних осіб;

єдиного податку;

військового збору;

єдиного соціального внеску.

Звільнення поширюється на мобілізованих ФОП і представників бізнесу, які проходять військову службу за контрактом. Важливе уточнення: підприємці мали зареєструватися як ФОП або самозайняті особи до моменту призову.

"Пільга діє навіть якщо у вас є наймані працівники або ви продовжуєте отримувати дохід від господарської діяльності під час служби", — уточнили в ДПС.

Коли закінчиться термін дії пільги

Як тільки людина демобілізувалася, зобов’язання поповнювати державний бюджет і подавати декларації в контролюючий орган повернеться. Пільга починається з 1-го числа місяця, в якому відбувся призов на службу чи підписання контракту, до останнього дня місяця, в якому військового демобілізували.

Щоб скористатися цієї можливістю, необхідно надати в податкову за місцем реєстрації копію військового квитка, контракту чи іншого документа на підтвердження свого чинного статусу військового (якщо в ДПС відсутні відомості про мобілізацію або укладення контракту).

