Головна Економіка Деякі ФОП можуть не сплачувати податки в Україні: хто має право на пільги

Дата публікації: 6 травня 2026 12:20
Сплата податків для мобілізованих ФОП: які пільги передбачені в Україні
Купюри гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

Деякі українці мають право на податкові пільги у травні 2026 року. Звільнення від обов'язку сплачувати ПДФО, військовий збір, єдиний соціальний внесок і єдиний податок за себе передбачили для самозайнятих осіб — чинних військовослужбовців (навіть за наявності найманих працівників чи отримання доходу від господарської діяльності). Не завадить дізнатися, як скористатися законними можливостями.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу.

На що поширюється податкова пільга

Чимало фізичних осіб-підприємців були мобілізовані після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для них передбачили пільги з нарахування і сплати:

  • податку на доходи фізичних осіб;
  • єдиного податку;
  • військового збору;
  • єдиного соціального внеску.

Звільнення поширюється на мобілізованих ФОП і представників бізнесу, які проходять військову службу за контрактом. Важливе уточнення: підприємці мали зареєструватися як ФОП або самозайняті особи до моменту призову.

"Пільга діє навіть якщо у вас є наймані працівники або ви продовжуєте отримувати дохід від господарської діяльності під час служби", — уточнили в ДПС.

Коли закінчиться термін дії пільги

Як тільки людина демобілізувалася, зобов’язання поповнювати державний бюджет і подавати декларації в контролюючий орган повернеться. Пільга починається з 1-го числа місяця, в якому відбувся призов на службу чи підписання контракту, до останнього дня місяця, в якому військового демобілізували.

Щоб скористатися цієї можливістю, необхідно надати в податкову за місцем реєстрації копію військового квитка, контракту чи іншого документа на підтвердження свого чинного статусу військового (якщо в ДПС відсутні відомості про мобілізацію або укладення контракту).

Раніше Новини.LIVE писали, чому ФОП варто регулярно перевіряти банківські виписки. Клієнти і контрагенти можуть випадково чи свідомо вписати неправильне призначення платежу. Через це підприємці ризикують перебуванням на єдиному податку.

Також Новини.LIVE розповідали, чому варто обрати загальну систему оподаткування. Вона передбачає багато плюсів для фізичних осіб-підприємців. Наприклад, відсутній ліміт річного доходу і можна легко оптимізувати податкові платежі.

ФОП податки військові
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
