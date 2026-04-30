Анулювання єдиного податку: які призначення платежів небезпечні для ФОП

Фізичні особи-підприємці повинні ретельно перевіряти платежі, точніше — текст призначення. Деякі формулювання можуть призвести до великих проблем, зокрема анулювання єдиного податку. Не завадить дізнатися про ризики для ФОПів у травні 2026 року.

Ризикові призначення платежів

Необхідно регулярно перевіряти текст у виписках, особливо якщо підприємець часто працює з новими контрагентами. Краще витратити час і промоніторити всі формулювання, аніж стикнутися з донарахуванням податків, штрафами чи анулюванням спрощеної системи.

Юрист Богдан Янків у власному блозі розповів про п’ять небезпечних призначень платежів для ФОП:

"за бартер", "за обмін", "взаємозалік" — негрошові форми розрахунків заборонені на єдиному податку;

"за товари/послуги" — якщо немає відповідного КВЕДу;

оплата за конкретний товар або послуги, яких немає у ваших КВЕД;

"оплата за USDT", "за Bitcoin", "за криптовалюту" — розрахунки в криптовалюті заборонені;

"зарплата", "виплата зарплати", "аванс" — не можна отримувати такі доходи на ФОП-рахунок.

"Є ще вихідні платежі, де помилки коштують не менше: неправильно оформлений переказ фізособі, "фінансова допомога" як спосіб уникнути податків, компенсація комунальних окремо від оренди — це теж потенційні проблеми", — зазначив Богдан Янків.

Як ФОП уникнути покарання

Якщо отримали платіж із некоректним призначенням, необхідно діяти швидко і зважено. Існує два способи виправити ситуацію. Перший — повернути кошти клієнту. Він повинен написати заяву про помилково здійснену фінансову транзакцію, аби повернення відбулося згідно закону. Після цього контрагент зможе відправити оплату повторно вже з правильним призначенням.

Альтернативний варіант — отримати від клієнта пояснювальну заяву з інформацією про помилку. На підставі цього документа коригується призначення у виписці. Додатково заява має містити податковий номер контрагента або його паспортні дані для підтвердження особи.

