Головна Економіка Небезпечні платежі: чому ФОП треба регулярно перевіряти банківські виписки

Дата публікації: 30 квітня 2026 10:05
Анулювання єдиного податку: які призначення платежів небезпечні для ФОП
Небезпечні призначення платежів для ФОП. Фото: Pexels, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Фізичні особи-підприємці повинні ретельно перевіряти платежі, точніше — текст призначення. Деякі формулювання можуть призвести до великих проблем, зокрема анулювання єдиного податку. Не завадить дізнатися про ризики для ФОПів у травні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які призначення платежів є небезпечними для ФОП.

Ризикові призначення платежів

Необхідно регулярно перевіряти текст у виписках, особливо якщо підприємець часто працює з новими контрагентами. Краще витратити час і промоніторити всі формулювання, аніж стикнутися з донарахуванням податків, штрафами чи анулюванням спрощеної системи.

Юрист Богдан Янків у власному блозі розповів про п’ять небезпечних призначень платежів для ФОП:

  • "за бартер", "за обмін", "взаємозалік" — негрошові форми розрахунків заборонені на єдиному податку;
  • "за товари/послуги" — якщо немає відповідного КВЕДу;
  • оплата за конкретний товар або послуги, яких немає у ваших КВЕД;
  • "оплата за USDT", "за Bitcoin", "за криптовалюту" — розрахунки в криптовалюті заборонені;
  • "зарплата", "виплата зарплати", "аванс" — не можна отримувати такі доходи на ФОП-рахунок.

"Є ще вихідні платежі, де помилки коштують не менше: неправильно оформлений переказ фізособі, "фінансова допомога" як спосіб уникнути податків, компенсація комунальних окремо від оренди — це теж потенційні проблеми", — зазначив Богдан Янків.

Як ФОП уникнути покарання

Якщо отримали платіж із некоректним призначенням, необхідно діяти швидко і зважено. Існує два способи виправити ситуацію. Перший — повернути кошти клієнту. Він повинен написати заяву про помилково здійснену фінансову транзакцію, аби повернення відбулося згідно закону. Після цього контрагент зможе відправити оплату повторно вже з правильним призначенням.

Альтернативний варіант — отримати від клієнта пояснювальну заяву з інформацією про помилку. На підставі цього документа коригується призначення у виписці. Додатково заява має містити податковий номер контрагента або його паспортні дані для підтвердження особи.

Раніше Новини.LIVE писали, чому ФОП вигідно обрати загальну систему оподаткування. Серед плюсів — відсутність ліміту доходу та можливість оптимізації податків. Плюс підприємці уникають подвійного оподаткування, перебуваючи за кордоном.

Також Новини.LIVE розповідали, які поширені помилки ФОП загрожують серйозними штрафами. Йдеться про невидачу фіскального чека і відсутність реєстратора розрахункових операцій. Через це стягують від 100% до 150% вартості проданих без чека товарів.

ФОП грошові перекази платежі
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
