Аннулирование единого налога: какие назначения платежей опасны для ФЛП

Физические лица-предприниматели должны тщательно проверять платежи, точнее — текст назначения. Некоторые формулировки могут привести к большим проблемам, в частности аннулированию единого налога. Не помешает узнать о рисках для ФЛП в мае 2026 года.

Рисковые назначения платежей

Необходимо регулярно проверять текст в выписках, особенно если предприниматель часто работает с новыми контрагентами. Лучше потратить время и промониторить все формулировки, чем столкнуться с доначислением налогов, штрафами или аннулированием упрощенной системы.

Юрист Богдан Янкив в своем блоге рассказал о пяти опасных назначениях платежей для ФЛП:

"за бартер", "за обмен", "взаимозачет" — неденежные формы расчетов запрещены на едином налоге;

"за товары/услуги" — если нет соответствующего КВЭД;

оплата за конкретный товар или услуги, которых нет в ваших КВЭД;

"оплата за USDT", "за Bitcoin", "за криптовалюту" — расчеты в криптовалюте запрещены;

"зарплата", "выплата зарплаты", "аванс" — нельзя получать такие доходы на ФЛП-счет.

"Есть еще исходящие платежи, где ошибки стоят не меньше: неправильно оформленный перевод физлицу, "финансовая помощь" как способ избежать налогов, компенсация коммунальных отдельно от аренды — это тоже потенциальные проблемы", — отметил Богдан Янкив.

Как ФЛП избежать наказания

Если получили платеж с некорректным назначением, необходимо действовать быстро и взвешенно. Существует два способа исправить ситуацию. Первый — вернуть деньги клиенту. Он должен написать заявление об ошибочно осуществленной финансовой транзакции, чтобы возврат состоялся согласно закону. После этого контрагент сможет отправить оплату повторно уже с правильным назначением.

Альтернативный вариант — получить от клиента объяснительное заявление с информацией об ошибке. На основании этого документа корректируется назначение в выписке. Дополнительно заявление должно содержать налоговый номер контрагента или его паспортные данные для подтверждения личности.

