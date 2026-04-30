Главная Экономика Опасные платежи: почему ФЛП надо регулярно проверять банковские выписки

Дата публикации 30 апреля 2026 10:05
Аннулирование единого налога: какие назначения платежей опасны для ФЛП
Опасные назначения платежей для ФЛП. Фото: Pexels, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Физические лица-предприниматели должны тщательно проверять платежи, точнее — текст назначения. Некоторые формулировки могут привести к большим проблемам, в частности аннулированию единого налога. Не помешает узнать о рисках для ФЛП в мае 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие назначения платежей являются опасными для ФЛП.

Рисковые назначения платежей

Необходимо регулярно проверять текст в выписках, особенно если предприниматель часто работает с новыми контрагентами. Лучше потратить время и промониторить все формулировки, чем столкнуться с доначислением налогов, штрафами или аннулированием упрощенной системы.

Юрист Богдан Янкив в своем блоге рассказал о пяти опасных назначениях платежей для ФЛП:

  • "за бартер", "за обмен", "взаимозачет" — неденежные формы расчетов запрещены на едином налоге;
  • "за товары/услуги" — если нет соответствующего КВЭД;
  • оплата за конкретный товар или услуги, которых нет в ваших КВЭД;
  • "оплата за USDT", "за Bitcoin", "за криптовалюту" — расчеты в криптовалюте запрещены;
  • "зарплата", "выплата зарплаты", "аванс" — нельзя получать такие доходы на ФЛП-счет.

"Есть еще исходящие платежи, где ошибки стоят не меньше: неправильно оформленный перевод физлицу, "финансовая помощь" как способ избежать налогов, компенсация коммунальных отдельно от аренды — это тоже потенциальные проблемы", — отметил Богдан Янкив.

Как ФЛП избежать наказания

Если получили платеж с некорректным назначением, необходимо действовать быстро и взвешенно. Существует два способа исправить ситуацию. Первый — вернуть деньги клиенту. Он должен написать заявление об ошибочно осуществленной финансовой транзакции, чтобы возврат состоялся согласно закону. После этого контрагент сможет отправить оплату повторно уже с правильным назначением.

Альтернативный вариант — получить от клиента объяснительное заявление с информацией об ошибке. На основании этого документа корректируется назначение в выписке. Дополнительно заявление должно содержать налоговый номер контрагента или его паспортные данные для подтверждения личности.

Ранее Новини.LIVE писали, почему ФЛП выгодно выбрать общую систему налогообложения. Среди плюсов — отсутствие лимита дохода и возможность оптимизации налогов. Плюс предприниматели избегают двойного налогообложения, находясь за рубежом.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие распространенные ошибки ФЛП грозят серьезными штрафами. Речь идет о невыдаче фискального чека и отсутствии регистратора расчетных операций. Из-за этого взимают от 100% до 150% стоимости проданных без чека товаров.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
