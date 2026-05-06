Уплата налогов для мобилизованных ФЛП: какие льготы предусмотрены в Украине

Некоторые украинцы имеют право на налоговые льготы в мае 2026 года. Освобождение от обязанности уплачивать НДФЛ, военный сбор, единый социальный взнос и единый налог за себя предусмотрели для самозанятых лиц — действующих военнослужащих (даже при наличии наемных работников или получения дохода от хозяйственной деятельности). Не помешает узнать, как воспользоваться законными возможностями.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.

На что распространяется налоговая льгота

Многие физические лица-предприниматели были мобилизованы после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Для них предусмотрели льготы по начислению и уплате:

налога на доходы физических лиц;

единого налога;

военного сбора;

единого социального взноса.

Освобождение распространяется на мобилизованных ФЛП и представителей бизнеса, проходящих военную службу по контракту. Важное уточнение: предприниматели должны были зарегистрироваться как ФЛП или самозанятые лица до момента призыва.

"Льгота действует даже если у вас есть наемные работники или вы продолжаете получать доход от хозяйственной деятельности во время службы", — уточнили в ГНС.

Когда истечет срок действия льготы

Как только человек демобилизовался, обязательство пополнять государственный бюджет и подавать декларации в контролирующий орган вернется. Льгота начинается с 1 числа месяца, в котором состоялся призыв на службу или подписание контракта, до последнего дня месяца, в котором военного демобилизовали.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо предоставить в налоговую по месту регистрации копию военного билета, контракта или иного документа в подтверждение своего действующего военного статуса (если в ГНС отсутствуют сведения о мобилизации или заключении контракта).

