Податки для ФОП і фізичних осіб: скільки повинні заплатити українці у травні

У травні 2026 року українці повинні вчасно заплатити податки і відзвітувати перед контролюючим органом. Але перш ніж поповнювати державний бюджет коштами, не завадить дізнатися, які ставки діють для ФОП і фізичних осіб. Адже в уряді неодноразово піднімали питання перегляду деяких сум.

Що буде з податками для ФОП

Фізичні особи-підприємці на спрощеній та загальній системі сплачують різні податки, хоча деякі точки дотику присутні. Протягом травня 2026 року зміни в податковій системі України не передбачаються, отже ставки залишаться на поточному рівні.

ФОП 1 групи мають поповнити державний бюджет податками:

військовий збір — 864,70 грн (10% від мінімальної зарплати);

єдиний податок — 332,80 грн (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

єдиний соціальний внесок — 1 902,34 грн (22% від МЗП).

Від ФОП 2 групи очікують сплати таких сум:

військовий збір — 864,70 грн;

єдиний податок — 1 729,40 грн (20% від мінімальної зарплати);

єдиний соціальний внесок — 1 902,34 грн.

Фінансові зобов’язання ФОП 3 групи включають:

військовий збір — 1% від доходу;

єдиний податок — 5% від доходу;

єдиний соціальний внесок — 1 902,34 грн.

Підприємці на загальній системі сплачують податок на доходи фізичних осіб. Їх грошове навантаження складається з 18% ПДФО, 5% військового збору та 22% ЄСВ. Всі ставки застосовують на чистий дохід, тобто суму після реалізації товарів/послуг і відрахування з виручки інших платежів.

Податки для фізичних осіб

Кожен українець, який отримує доходи (зарплату, дивіденди, орендні надходження, відсотки за депозитами, кошти від продажу вживаних речей тощо), повинен їх декларувати і самостійно сплачувати податки (окрім випадків наявності податкових агентів, наприклад, роботодавця чи банківської установи).

Ставки збігаються з ФОП на загальній системі — 5% ВЗ, 18% ПДФО, 22% ЄСВ — однак їх застосовують не до чистого прибутку, а до всієї суми доходу. Винятки існують: оподаткуванню не підлягають деякі соцвиплати, аліменти, пенсії, спадщина та грошові перекази від близьких родичів, перший продаж нерухомості/автомобіля та ін.

