Ліміти доходу ФОП у 2026 році: які суми можуть заробити підприємці без ризику

Єдиний податок, на відміну від загальної системи, передбачає дотримання важливого правила. Фізичні особи-підприємці повинні отримувати дохід, який не перевищує встановлений річний ліміт. Якщо за результатами чотирьох кварталів сума прибутку буде більшою, ФОПів чекають серйозні наслідки.

Новини.LIVE з посиланням на статтю 291.4 Податкового кодексу.

Ліміти доходу ФОП у 2026 році

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, можуть перебувати на конкретній групі ЄП, дотримуючись ліміту доходу. Суми прив’язані до мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня календарного року.

У 2026-му МЗП перебуває на рівні 8 647 грн, отже річні ліміти для кожної групи такі:

ФОП 1 групи — 1 444 049 грн (167 мінімальних зарплат);

ФОП 2 групи — 7 211 598 грн (834 мінімальні зарплати);

ФОП 3 групи — 10 091 049 грн (1 167 мінімальних зарплат).

Йдеться про гроші, отримані безпосередньо від здійснення підприємницької діяльності. Доходи не від ФОП оподатковуються 18% ПДФО та 5% військового збору, а не єдиним податком, і не передбачають річного ліміту станом на 2026 рік.

Що загрожує за перевищення ліміту

Якщо представник бізнесу порушив законодавчу норму, йому доведеться стикнутися з суворими наслідками. По-перше, підприємця автоматично переведуть на вищу групу спрощеної системи з більшим річним лімітом (за умови, що накопичена сума не перевищує і його).

По-друге, доведеться заплатити штраф у розмірі 15% від розміру перевищення. По-третє, ФОП 3 групи взагалі втратить право на єдиний податок і буде змушений перейти на загальну систему, на якій доведеться вести облік доходів і витрат, сплачувати ПДФО, реєструватися платником ПДВ тощо.

Щоб уникнути потенційних проблем, необхідно слідкувати за своїми доходами. Треба щомісяця контролювати фінансові обсяги і завчасно змінити групу ЄП у разі наближення до граничного ліміту. Самостійний перехід дозволить обійтися без штрафної санкції 15%.

