Ринок землі в Україні: скільки коштує один гектар і що стало з цінами

Середні ціни на землю в Україні.

В Україні знизилися ціни на землю. За результатами квітня 2026 року середня вартість гектару сільськогосподарських територій становила 69 468 грн, а за підсумками березня — 73 923 грн. Тобто показник впав на 9,4% за один місяць. Ми дізналися, що стало з цінами і де земля коштує найбільше/найменше.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Опендатабот.

Де найдорожча земля в Україні

У квітні продали 21 965 га землі, у березні — 24 085 га. Якщо до повномасштабного вторгнення Росії в середньому вдавалося реалізовувати близько 10 000 га на тиждень, то у 2026 році показник упав до 2 500 га.

Згідно з даними Опендатаботу, найдорожчими традиційно є сільськогосподарські землі в деяких центральних і західних областях України. Першу п’ятірку регіонів за вартістю землі сформували:

Івано-Франківська область — 246 873 грн/га;

Львівська область — 180 153 грн/га;

Тернопільська область — 134 872 грн/га;

Київська область — 123 909 грн/га;

Волинська область — 100 274 грн/га.

Водночас у місячному розрізі відбулися певні зміни. На Івано-Франківщині ціни виросли майже в півтора рази (172 757 грн/га станом на березень), на Київщині — впали з рівня 161 096 грн/га. Як видно, коливання по Україні доволі нерівномірні, що пов’язано з безпековою ситуацією.

Середні ціни на землю в різних областях України. Фото: Опендатабот

Де земля коштує найменше

Очевидно, найнижчі ціни зафіксувалися у східних і південних областях. У квітні 2026 року останніми з кінця виявилися такі регіони:

Миколаївська область — 41 040 грн/га;

Сумська область — 42 979 грн/га;

Донецька область — 43 613 грн/га;

Чернігівська область — 43 910 грн/га;

Запорізька область — 44 095 грн/га.

Найдорожче земля коштувала в перший місяць зняття мораторію на продаж (липень 2021 року) — 102 102 грн/га у середньому. До цього рівня вдалося наблизитися аж у січні 2026-го — тоді угіддя реалізували по 95 746 грн/га в середньому.

Нагадаємо, ринком землі в Україні називають можливість фізичних та юридичних осіб набувати у власність території сільськогосподарського призначення. Мораторій, який працював близько 20 років, зняли 1 липня 2021-го (для громадян). А компаніям дозволили купувати землю з 1 січня 2024 року.

