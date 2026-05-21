В Україні відкриють нові магазини: який польський ритейлер зайде на ринок

Магазини Pepco відкриють в Україні. Фото: Google Maps, Pixabay. Колаж: Новини.LIVE

В Україні може з’явитися нова мережа магазинів. Популярний польський ритейлер Pepco офіційно оголосив про планування відкриття кількох торгових точок у різних областях. Однак кількість закладів, населені пункти і дата запуску проєкту невідомі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на польське видання Wiadomości Handlowe.

Польський ритейлер в Україні

Мережа Pepco буде розвивати бізнес в Україні, а першим кроком стане відкриття кількох магазинів у різних містах. Де саме ритейлер планує надавати свої послуги, наразі невідомо. В компанії наголосили, що ключовим аспектом реалізації проєкту стане забезпечення повної безпеки працівників в умовах повномасштабної війни.

"Ми обережно реалізуємо пробний запуск у вибраних регіонах України. Це ринок, де бренд Pepco вже дуже впізнаваний і має значний потенціал для зростання групи в найближчі роки", — зазначив генеральний директор Стефан Борхерт.

Більше того, компанія має намір розширюватися у країнах Західної Європи, де мережа Pepco давно представлена. Амбіційні плани включають відкриття щонайменше 600 нових магазинів між 2027 та 2030 фінансовими роками. Це фактично подвоїть поточну кількість торгових точок.

Читайте також:

Що відомо про мережу Pepco

В магазинах формату "дискаунтер" можна придбати одяг, товари для дому, а також базові побутові речі за вигідними цінами. Станом на травень 2026 року мережа представлена переважно в країнах Центральної та Східної Європи, однак готується масштабна експансія на Захід.

Зберігати низькі ціни на товари компанії вдається завдяки економії на сервісі та деяких витратах. Дискаунтери зазвичай розміщуються в локаціях, де оренда приміщення дешевша (подалі від центру міста), а всередині магазини не можуть похвалитися дорогим декором.

Часто продукцію навіть не витягують із коробок або розставляють на палетах. Мережі заощаджують кошти на рекламних інтеграціях, сервісі, персоналі та додаткових послугах. Це дозволяє встановлювати вигідні ціни, приваблюючи споживачів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що бюджетні курячі яйця повернулися в супермаркети України. Ми дізналися, за скільки мінімально віддають за упаковку та одне яйце споживачі. Вартість затребуваного продукту може здивувати відвідувачів.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на землю в Україні. Середня вартість одного гектара впала на понад 9% у квітні порівняного з березнем 2026 року. Угіддя сільськогосподарського призначення продавали орієнтовно по 69 468 грн/га.