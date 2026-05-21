Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Польська мережа Pepco зайде в Україну: що можна буде купити в магазинах

Польська мережа Pepco зайде в Україну: що можна буде купити в магазинах

Ua ru
Дата публікації: 21 травня 2026 16:10
В Україні відкриють нові магазини: який польський ритейлер зайде на ринок
Магазини Pepco відкриють в Україні. Фото: Google Maps, Pixabay. Колаж: Новини.LIVE

В Україні може з’явитися нова мережа магазинів. Популярний польський ритейлер Pepco офіційно оголосив про планування відкриття кількох торгових точок у різних областях. Однак кількість закладів, населені пункти і дата запуску проєкту невідомі.

 Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на польське видання Wiadomości Handlowe.

Польський ритейлер в Україні

Мережа Pepco буде розвивати бізнес в Україні, а першим кроком стане відкриття кількох магазинів у різних містах. Де саме ритейлер планує надавати свої послуги, наразі невідомо. В компанії наголосили, що ключовим аспектом реалізації проєкту стане забезпечення повної безпеки працівників в умовах повномасштабної війни.

"Ми обережно реалізуємо пробний запуск у вибраних регіонах України. Це ринок, де бренд Pepco вже дуже впізнаваний і має значний потенціал для зростання групи в найближчі роки", — зазначив генеральний директор Стефан Борхерт.

Більше того, компанія має намір розширюватися у країнах Західної Європи, де мережа Pepco давно представлена. Амбіційні плани включають відкриття щонайменше 600 нових магазинів між 2027 та 2030 фінансовими роками. Це фактично подвоїть поточну кількість торгових точок.

Читайте також:

Що відомо про мережу Pepco

В магазинах формату "дискаунтер" можна придбати одяг, товари для дому, а також базові побутові речі за вигідними цінами. Станом на травень 2026 року мережа представлена переважно в країнах Центральної та Східної Європи, однак готується масштабна експансія на Захід.

Зберігати низькі ціни на товари компанії вдається завдяки економії на сервісі та деяких витратах. Дискаунтери зазвичай розміщуються в локаціях, де оренда приміщення дешевша (подалі від центру міста), а всередині магазини не можуть похвалитися дорогим декором.

Часто продукцію навіть не витягують із коробок або розставляють на палетах. Мережі заощаджують кошти на рекламних інтеграціях, сервісі, персоналі та додаткових послугах. Це дозволяє встановлювати вигідні ціни, приваблюючи споживачів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що бюджетні курячі яйця повернулися в супермаркети України. Ми дізналися, за скільки мінімально віддають за упаковку та одне яйце споживачі. Вартість затребуваного продукту може здивувати відвідувачів.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на землю в Україні. Середня вартість одного гектара впала на понад 9% у квітні порівняного з березнем 2026 року. Угіддя сільськогосподарського призначення продавали орієнтовно по 69 468 грн/га.

Польща магазини ритейлер
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації