Виїзд українців у Польщу: без якої мінімальної суми можуть не пропустити в червні

Українці повинні накопичити достатню суму готівки для успішного в'їзду в Польщу. Прикордонники можуть перевіряти фінансову спроможність іноземців. Не завадить дізнатися, який мінімум має бути у гаманці кожного мандрівника станом на червень 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

Мінімальна сума готівки для в'їзду в Польщу

Маючи намір опинитися на території Польщі, іноземці повинні довести, що наявної суми готівки вистачить на весь період запланованого перебування. Це підтвердить потенційну відсутність проблем щонайменше у питанні фінансів.

Згідно з чинними правилами, мінімальна сума у 2026 році становить:

300 злотих — якщо тривалість поїздки не перевищує чотирьох днів;

75 злотих на кожен день — якщо подорож триватиме більше чотирьох днів.

Важливо мати саме готівку і пред'являти на вимогу прикордонників, інакше можливі проблеми з дозволом на в'їзд. Баланс на рахунку не буде підставою пропустити мандрівника через кордон, однак підтвердженням фінансової спроможності є офіційна виписка з банку про гроші на платіжній картці.

