Українці в Польщі: яка максимальна сума готівки для перетину кордону в червні

Щоб успішно перетнути державний кордон, необхідно дотримуватися правил виїзду з України. Наших громадян можуть не пустити до Польщі у разі перевищення максимально допустимої суми готівки. Йдеться про гроші, які необхідно письмово задекларувати, підтвердивши їх походження.

Максимальна сума готівки для виїзду в Польщу

Українці можуть перевозити через кордон будь-яку суму готівки, тобто лімітів на транспортування валютних цінностей законодавство не передбачає. Однак існує важлива вимога, порушення якої закінчиться забороною на в'їзд. Йдеться про обов'язок декларувати готівку в сумі понад 10 000 євро в еквіваленті.

"Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування", — йдеться на порталі.

Тобто не можна вивезти до Польщі понад 10 000 євро без декларування на кордоні та підтвердження джерел походження коштів. Ліміт встановлено на одну фізичну особу, включно з неповнолітніми.

Якщо разом виїжджає сім'я з трьох людей — батько, мати і дитина — то загальне обмеження становить 30 000 євро. Проте кожен член родини повинен тримати готівку при собі.

Мінімальна сума для в'їзду в Польщу

Окремо слід згадати про вимогу до іноземців на кордоні. Згідно з інформацією на урядовому порталі Республіки Польща, для успішного в'їзду необхідно підтвердити свою платоспроможність. Це означає наявність мінімальної суми готівки, яка у травні 2026 року становить:

300 злотих (3 600 грн) — якщо поїздка триватиме не більше чотирьох днів;

75 злотих (900 грн) на кожен день запланованого перебування — якщо подорож триватиме більше чотирьох днів.

Українці повинні пред’явити прикордонникам саме готівку, аби довести свою фінансову спроможність. Якщо гроші перебувають на картці, потрібно завчасно отримати банківську виписку. Просто показати баланс на рахунку за допомогою мобільного застосунку не допоможе.

Що ще варто знати українцям

