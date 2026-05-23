Украинцы в Польше: какая максимальная сумма наличных для пересечения границы в июне

Чтобы успешно пересечь государственную границу, необходимо соблюдать правила выезда из Украины. Наших граждан могут не пустить в Польшу в случае превышения максимально допустимой суммы наличных. Речь идет о деньгах, которые необходимо в письменном виде задекларировать, подтвердив их происхождение.

Максимальная сумма наличных для выезда в Польшу

Украинцы могут перевозить через границу любую сумму наличных, то есть лимитов на транспортировку валютных ценностей законодательство не предусматривает. Однако существует важное требование, нарушение которого закончится запретом на въезд. Речь идет об обязанности декларировать деньги в сумме более 10 000 евро в эквиваленте.

"Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро, без письменного декларирования", — говорится на портале.

То есть нельзя вывезти в Польшу более 10 000 евро без декларирования на границе и подтверждения источников происхождения средств. Лимит установлен на одно физическое лицо, включая несовершеннолетних.

Если вместе выезжает семья из трех человек — отец, мать и ребенок — то общее ограничение составляет 30 000 евро. Однако каждый член семьи должен держать наличные при себе.

Минимальная сумма для въезда в Польшу

Отдельно следует упомянуть о требовании к иностранцам на границе. По информации на правительственном портале Республики Польша, для успешного въезда необходимо подтвердить свою платежеспособность. Это означает наличие минимальной суммы, которая в мае 2026 года составляет:

300 злотых (3 600 грн) — если поездка будет длиться не больше четырех дней;

75 злотых (900 грн) на каждый день запланированного пребывания — если путешествие продлится более четырех дней.

Украинцы должны предъявить пограничникам именно наличные, дабы доказать свою финансовую состоятельность. Если деньги находятся на карте, нужно заблаговременно получить банковскую выписку. Просто показать баланс на счете с помощью мобильного приложения не поможет.

Что еще нужно знать украинцам

