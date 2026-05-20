В Украине изменили правила выезда за границу: какие ограничения отменили 20 мая

В Украине изменили правила выезда за границу для женщин. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

С 20 мая в Украине официально изменили правила пересечения границы для женщин, работающих в госсекторе. Теперь все женщины-чиновницы могут без ограничений выезжать за границу. Однако для некоторых украинок ограничения все еще остаются.

О том, кому в Украине разрешили свободно выезжать за границу с 20 мая, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Для кого отменили ограничения на пересечение границы с 20 мая

Соответствующие изменения Кабмин внес в правила пересечения государственной границы. В Госпогранслужбе объяснили, что новые нормы отменяют все предыдущие ограничения для женщин во время служебных поездок за пределы страны. Это касается работниц:

судов;

государственных предприятий;

органов государственной власти;

местного самоуправления;

других учреждений госсектора.

Фактически правительство ввело одинаковые условия для всех женщин, работающих в государственной сфере — независимо от должности или места работы. Пограничники уже работают по новым правилам в пунктах пропуска.

О решении ранее сообщала премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, Кабмин решил полностью убрать все исключения и ограничения для женщин-чиновниц.

Читайте также:

До этого правила уже частично смягчали. Например, с 11 мая выезжать за границу разрешили женщинам на руководящих должностях в госорганах и на госпредприятиях. Теперь ограничения отменили для всех работниц госсектора без исключения.

Для каких женщин все еще есть ограничения при пересечении границы

В то же время для женщин-военнослужащих действуют отдельные правила. Представительницы ВСУ могут выезжать за границу только в определенных случаях:

на лечение;

во время отпуска;

в служебную командировку;

по другим причинам, согласованным командованием.

Для такого выезда, как и раньше, нужны соответствующие документы и разрешение командования. Поэтому свободное пересечение границы для женщин, проходящих военную службу, новые изменения не предусматривают.

Ранее Новини.LIVE писали, что причин, по которым украинцев могут депортировать из Польши, есть немало. Но сначала еще нужно без проблем выехать за границу, и уже на этом этапе часто возникают неожиданные трудности.

Также Новини.LIVE писали, что тем, кто планирует поездку в Европу, стоит уже сейчас ознакомиться с новыми правилами. Вскоре для въезда в ЕС по безвизу станет обязательным электронное разрешение ETIAS. Даже с биометрическим паспортом без него въехать не позволят.