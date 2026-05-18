Платный безвиз: когда с украинцев начнут брать деньги за въезд в ЕС

Украинцам, которые собираются ехать в страны Европы, стоит заранее подготовиться к новым правилам. Уже в этом году изменится порядок въезда в ЕС. Для тех, кто пользуется безвизом, появится обязательное электронное разрешение ETIAS. Без него попасть в Европу не получится, даже если у вас биометрический паспорт.

О том, как изменятся правила въезда в ЕС для украинцев в этом году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на вебсайт ETIAS.

Что такое ETIAS и как его получить украинцам

Речь идет не о визе, а о предварительной онлайн-проверке путешественника. Она не отменяет безвиз, но добавляет еще один этап оформления — подачу заявки и оплату сбора. Это правило будет действовать для всех стран безвизового режима, в том числе и для Украины.

Заявку нужно будет заполнять только через интернет — на официальном сайте или в приложении. Оплата будет приниматься только банковской картой. При заполнении нужно указать:

личные данные и контакты;

ответы на некоторые вопросы;

сведения об образовании и работе;

информацию о предстоящей поездке;

данные заграничного биометрического паспорта.

Оформление разрешения обычно приходит быстро — за несколько минут. Но иногда проверка занимает дольше:

до 4 дней в стандартных случаях;

до 14 дней, если попросят дополнительные данные;

до 30 дней, если понадобится личное собеседование.

Поэтому лучше не откладывать оформление на последний момент и подавать заявку заранее перед поездкой.

Сколько придется платить украинцам за ETIAS

Оформление ETIAS будет стоить 20 евро с одного человека. Каждый подает заявку отдельно — групповых вариантов нет. При этом, от уплаты сбора освобождаются:

люди до 18 лет;

граждане от 70 лет и старше;

члены семей граждан ЕС.

При оформлении важно быть внимательным, ведь любая ошибка в имени или номере паспорта может привести к аннулированию разрешения, а деньги при этом не вернут.

Сколько времени после оформления будет действовать ETIAS

ETIAS позволит многократно въезжать в 30 европейских стран, включая Шенгенскую зону, а также Болгарию, Румынию и Кипром. Разрешение будет действовать до трех лет или до завершения срока действия паспорта — что наступит раньше.

В Европе можно находиться до 90 дней в течение любых 180 дней. Но работать или жить там постоянно по этому разрешению нельзя — оно только для туризма, бизнес-поездок или коротких визитов.

