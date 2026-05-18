Платний безвіз: коли з українців почнуть брати гроші за в’їзд до ЄС

В ЄС планують змінити правила в'їзду для українців. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям, які збираються їхати до країн Європи, варто заздалегідь підготуватися до нових правил. Уже цього року зміниться порядок в’їзду до ЄС. Для тих, хто користується безвізом, з’явиться обов’язковий електронний дозвіл ETIAS. Без нього потрапити до Європи не вийде, навіть якщо у вас біометричний паспорт.

Про те, як зміняться правила в’їзду до ЄС для українців цього року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на вебсайт ETIAS.

Що таке ETIAS та як його отримати українцям

Йдеться не про візу, а про попередню онлайн-перевірку мандрівника. Вона не скасовує безвіз, але додає ще один етап оформлення — подачу заявки та оплату збору. Це правило діятиме для всіх країн безвізового режиму, зокрема й для України.

Заявку потрібно буде заповнювати тільки через інтернет — на офіційному сайті або в додатку. Оплата прийматиметься лише банківською карткою. Під час заповнення треба вказати:

особисті дані та контакти;

відповіді на деякі запитання;

відомості про освіту та роботу;

інформацію про майбутню поїздку;

дані закордонного біометричного паспорта.

Оформлення дозволу зазвичай приходить швидко — за кілька хвилин. Але інколи перевірка займає довше:

Читайте також:

до 4 днів у стандартних випадках;

до 14 днів, якщо попросять додаткові дані;

до 30 днів, якщо знадобиться особиста співбесіда.

Тому краще не відкладати оформлення на останній момент і подавати заявку заздалегідь перед поїздкою.

Скільки доведеться платити українцям за ETIAS

Оформлення ETIAS коштуватиме 20 євро з однієї людини. Кожен подає заявку окремо — групових варіантів немає. При цьом, від сплати збору звільняються:

люди до 18 років;

громадяни від 70 років;

члени сімей громадян ЄС.

При оформленні важливо бути уважним, адже будь-яка помилка в імені чи номері паспорта може призвести до анулювання дозволу, а гроші при цьому не повернуть.

Скільки часу після оформлення діятиме ETIAS

ETIAS дозволятиме багаторазово в’їжджати до 30 європейських країн, включно із Шенгенською зоною, а також Болгарією, Румунією та Кіпром. Дозвіл діятиме до трьох років або до завершення строку дії паспорта — що настане раніше.

У Європі можна перебувати до 90 днів протягом будь-яких 180 днів. Але працювати або жити там постійно за цим дозволом не можна — він лише для туризму, бізнес-поїздок чи коротких візитів.

Раніше Новини.LIVE писали, що щоб без проблем потрапити до Чехії, українцям на кордоні можуть попросити показати, що є достатньо грошей. Це потрібно для підтвердження, що ви зможете оплатити своє перебування або проїзд через країну.

Також Новини.LIVE розповідали, що у країнах ЄС загалом діє правило: іноземці мають довести свою фінансову спроможність. Зазвичай для цього достатньо мати при собі певну суму готівки на кордоні. При цьому вимоги в різних країнах Євросоюзу можуть помітно відрізнятися.