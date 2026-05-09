Головна Економіка Платний дозвіл на в'їзд: чи можуть не пропустити в ЄС українців з ETIAS

Дата публікації: 9 травня 2026 18:35
Система ETIAS для в’їзду в ЄС: що мають знати українці, які оформлять дозвіл
Пасажири на залізничній станції. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році планують змінити правила в'їзду в ЄС для громадян із третіх країн. Передбачається запуск системи ETIAS, яка вимагатиме від мандрівників оформлення спеціального дозволу на перетин зовнішнього кордону Євросоюзу. Постає питання, чи можуть українцям відмовити у в'їзді за наявності дійсного дозволу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформаційну довідку ETIAS.

Чи відмовлятимуть у в'їзді українцям з ETIAS

Запуск системи заплановано на останній квартал 2026 року. Станом на травень вона не працює, тому заявки на оформлення дозволу не збираються. Однак після набуття чинності змін доведеться дотримуватися нової вимоги, аби мати змогу подорожувати Європейським Союзом.

Варто зауважити, що ETIAS не буде заміною інших чинних умов перетину кордону. Тобто наявність дозволу не гарантує автоматичного права на безперешкодний в'їзд в ЄС. Система поповнить перелік обов'язкових кроків, які повинні здійснити іноземці для успішного проходження контролю

"Усі мандрівники, які прибувають на кордон, все ще проходять прикордонні перевірки, а прикордонники відмовлятимуть у в'їзді тим, хто не відповідає умовам в'їзду", — йдеться в інформаційній довідці.

Хто повинен отримати дозвіл ETIAS

Дозволи будуть дійсними три роки, українцям не доведеться подавати заявку на нову перепустку щоразу перед плануванням далекої подорожі. ETIAS знадобиться особам, які:

  • не є громадянами Європейського Союзу;
  • є громадянами країн, де не потрібно отримувати візу для короткострокового перебування в ЄС;
  • не володіють картою проживання, виданою відповідно до Директиви 2004/38/ЄС будь-якою європейською країною, що вимагає ETIAS, а також Ірландією;
  • не мають дозволу на проживання, виданого будь-якою державою Європи, що вимагає ETIAS (за винятком Кіпру).

Всі чотири умови повинні бути виконані одночасно. Варто розуміти, що дозвіл на подорож не є аналогом візи для довгострокового проживання. ETIAS не дає іноземцю права на навчання чи роботу за кордоном. Він лише підтверджує змогу перебування на території Шенгенської зони до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Ірландії планують поступово згортати програму безплатного житла для українських біженців. Зміни можуть зачепити близько 16 000 осіб. Наших громадян будуть попереджати про виселення щонайменше за три місяці.

Також Новини.LIVE розповідали, що деяких українців не пустять до Польщі. Якщо мандрівник не може підтвердити мету поїздки, не має мінімальної суми готівки чи оформленого страхового полісу, то перетин кордону буде недоступним. Плюс контроль передбачає дотримання правил системи EES.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
