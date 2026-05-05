Мінімальні суми для в’їзду в ЄС: скільки готівки треба мати на кордоні у 2026 році

Готівка на кордоні Євросоюзу.

Щоб подорожувати територією Європейського Союзу, іноземці повинні підтвердити свою платоспроможність. Їм потрібно пред'явити мінімальну суму готівки на кордоні, аби довести, що грошей вистачить на весь період запланованого перебування. Для різних країн ЄС ліміти суттєво відрізняються.

Сайт Новини.LIVE розповідає, якою мінімальною сумою треба запастися для в'їзду в ЄС.

Фінансові вимоги для туристів

Суму готівки потрібно лише показати. Виконання вимоги підтвердить фінансову спроможність туриста і буде однією з підстав пропустити його через державний кордон. Не завадить заздалегідь дізнатися, скільки треба накопичити для успішної подорожі.

Прикордонники можуть попросити мандрівників надати банківську виписку або квитанцію з банкомату, а також безпосередньо паперові гроші. Ми дізналися, які правила діють у різних країнах Європейського Союзу.

Наприклад, на урядовому порталі Республіки Польща вказано, що для в'їзду необхідно мати щонайменше 300 злотих (3 600 грн), якщо поїздка триватиме не більше чотирьох днів. У протилежному випадку бажано накопичити 75 злотих (910 грн) на кожен день запланованого перебування.

Натомість для в'їзду у Словаччину доведеться зібрати більше 56 євро (2 900 грн) на кожен день. Ось такі фінансові вимоги до туристів висувають європейські держави станом на травень 2026 року.

Мінімальні суми, які треба мати на кордоні ЄС. Фото: Новини.LIVE

Мінімальна сума для в'їзду в Україну

Україна теж має власні вимоги до іноземців щодо підтвердження їх фінансової спроможності. Це прописано у статті 9 закону "Про прикордонний контроль":

"Порядок підтвердження достатнього фінансового забезпечення для перебування в Україні, транзитного проїзду через територію України та виїзду за її межі, а також його розмір визначаються Кабінетом Міністрів".

Мінімальна сума готівки визначена постановою Кабінету Міністрів № 884. Згідно з документом, іноземець повинен показати суму у 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на місяць). Станом на 2026 рік йдеться про 66 560 грн.

Щоб розрахувати суму на тиждень або конкретну кількість днів запланованого проживання, треба поділити місячний розмір на 30 і помножити на кількість днів (плюс п’ять додаткових днів).

Що ще варто знати українцям

